Detrás de cada canción que nos emociona, existe una mente creativa que transforma una idea en una obra sonora con identidad propia. Aunque los reflectores suelen apuntar al intérprete, la figura del productor musical es el verdadero arquitecto del resultado final. Hoy conversamos con Nuyen Díaz, un apasionado de la música que ha hecho del estudio su mejor escenario. Desde los arreglos y secuencias para proyectos nacionales e internacionales, hasta el meticuloso trabajo de grabación, mezcla y masterización, Nuyen nos abre las puertas de su proceso creativo.

Z3D: Nuyen, cuando un artista llega al estudio con una maqueta o una idea en bruto, ¿cuál es el primer paso que das para empezar a traducirla en una realidad sonora?

ND: En esencia, un artista puede llegar con una idea clara o una idea en preproducción, existen diferentes casos. El común denominador es que el artista viene con una idea creada en su imaginación. Muchas veces son músicos o tienen ciertos conocimientos musicales. También están los que no lo tienen y necesitan asistencia para darle la forma al tema que estén creando. Entonces, lo primero que se hace es la elaboración de la armonía, llámese progresiones de acordes, que le den el sustento a la melodía que el artista quiera elaborar como tema. Por lo general, muchos no tienen ideas claras en relación a normas de composición o normas de producción. Sin embargo, suelo respetar mucho la idea cruda del artista y le aporto la asesoría para que esa idea sea lo más coherente y lo mejor estructurada posible para el agrado del que vaya a escuchar la música. Entonces, el primer paso es identificar el tema, el género y la armonía que acompaña esa composición.

Z3D: ¿Cómo logras equilibrar la esencia que trae el compositor con tu propia visión para que el tema suene fresco, coherente y con identidad propia?

ND: Incorporo una visión y una metodología que tiene que ver con el ADN del artista. Esto obedece a que el artista tiene una identidad propia de cómo gestiona su musicalidad. Cada ser humano dentro de sus condiciones musicales innatas expresa artísticamente su visión de la vida a través de música y letras y al productor le corresponde dar orden a ese contexto. El ADN del artista es sumamente importante, es su visión musical y nos toca extraer esa información para convertirnos en un traductor de las ideas musicales. Muchas veces las personas transmiten la información tal y como se la imaginan y uno tiene que encontrar las herramientas idóneas para poder traducir esa expectativa que tiene el artista. A veces nada de eso existe y hay que crearlo desde cero con toda la estética que exige el artista. El éxito de cualquier productor radica en lograr el punto de felicidad de ese artista que quiere interpretar su propia música, su propia creación de la mano del productor como intermediario.⁠⁠‍⁠

Z3D: Muchos músicos sueñan con estar bajo los focos, pero tú disfrutas el proceso de guiar al artista para que obtenga exactamente el resultado que buscaba. ¿Qué se siente ser el arquitecto invisible de una canción?

ND: Ese término me parece ejemplar: el arquitecto invisible de una canción. Un altísimo porcentaje del público está en desconocimiento de quién o quiénes estamos detrás de la elaboración de ese tema. A mí me gusta muchísimo el proceso de producción. El reconocimiento es una consecuencia de lo que te puede dar la vida musical en el ámbito de la producción. Me genera muchísima satisfacción lograr los resultados o los objetivos que se plantea el artista. Me gusta sostener ese sueño del artista de querer lograr un objetivo con una canción y me preocupo y me ocupo de que eso sea lo más cercano a la idea que tiene el artista. Esto cuando, por desconocimiento, quiere un resultado que no es el más acorde. Entonces procuro negociar. Es importante que el artista pueda entender que algo se está ejecutando por el bienestar del tema.

Z3D: En el marco del Día Internacional del Músico, es inevitable hablar de los roles que casi nunca reciben el mérito que merecen. ¿Por qué crees que la industria y el público general suelen pasar por alto la figura del productor?

ND: Suele ser así para el público en general, pero para la industria, la academia, para el ámbito incluso técnico, el productor es visto como una figura importante. Aunque para el público común, no es tan accesible la información, a menos que busquen créditos dentro de la elaboración de los temas y es muy raro cuando una persona lo investiga. Por lo general, los que estamos involucrados con la música somos los que buscamos ese tipo de información.

Z3D: Tu pasión por lo que haces es genuina y eso expande tu visión profesional. ¿Qué reto a nivel de producción nacional e internacional te falta por cumplir?

ND: Todo músico o todo equipo de trabajo que está relacionado con procesos artísticos musicales quiere el reconocimiento. Ese reconocimiento no es más que la aprobación de un grupo de expertos que aprecian el trabajo que has hecho y entras en una paleta de premiación. Cualquier artista, productor, ingeniero de audio o ejecutante de instrumentos que esté relacionado con proyectos musicales se siente honrado de que le reconozcan su trabajo. Eso creo que sería lo más deseado. Más que por ego es porque entras en una paleta de personajes reconocidos en el ámbito de la industria y eso te abre otros campos de trabajo. Te apertura a mejorar tus tarifas de cobro, te ponen en el radar como una persona

capacitada para entrar en las ligas mayores del ámbito musical y, en mi caso, la producción y actualmente también la postproducción de audio.

Preguntas rápidas

- Músico al que admires: El pollo Brito

- Lugar para trabajar en paz: El estudio de Grabación

- Frase para incentivar a las nuevas generaciones de músicos: Amor, disciplina y persistencia por tus ideas te llevan a lograr el objetivo.

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

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