Aprende a elaborar galletas con pocos ingredientes: aprende la mezcla perfecta de avena y pasas para un snack milagroso

Las pasas contienen potasio, calcio, hierro, magnesio, fósforo y selenio, todas sus propiedades ayudan a prevenir la anemia. A su vez, mejoran el flujo sanguíneo, según la información divulgada por Tua Saude.

Asimismo, la avena es uno de los cereales más consumidos en el mundo, ya que, contiene B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, todos aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente para quienes padecen de colesterol alto.

Por lo tanto, las galletas de avena y pasas tienen un aporte nutritivo al organismo. Además, que son fáciles de preparar.

Guía para preparar galletas de avena y pasas

Ingredientes

5 huevos.

350 g de harina de avena.

150 g de avena en hojuela.

200 g de pasas.

500 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

50 g de azúcar morena.

Preparación

1-En un recipiente vierte la harina, azúcar, leche y avena en hojuelas. Mezcla hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

2-Agrega los huevos y las pasas a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

3-Añade el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

4-Separa la mezcla en bolitas pequeñas y aplástalas.

5-Agrega la masa a un papel encerado y llévalo al horno durante 25 minutos a 180º F.

6-Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

7-Decora las galletas a tu gusto.

En definitiva, las galletas de avena y pasas son una excelente opción para merendar diariamente, son saludables. Además, con pocos ingredientes la persona obtendrán abundantes resultados.

