Aprovecha todas las vitaminas de la guanábana: paso a paso para preparar un postre casero a muy bajo costo

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La guanábana fortalece el sistema inmunológico, retrasa el envejecimiento y ayuda a mejorar la calidad del sueño, según la información divulgada por Tua Saude.

Cabe destacar, que la guanábana es una fruta tropical que contiene vitamina C, A, potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo, calcio y zinc, todos aportan múltiples beneficios al organismo en general.

Asimismo, existen múltiples recetas a base de guanábana, pero la torta de dicha fruta es una de las más recomendables para quienes desean degustar un postre dulce, pero ácido al mismo tiempo.

Guía para preparar una torta de guanábana



Ingredientes

5 huevos.

500 g de harina de trigo.

200 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

2 tazas de azúcar.

300 g de pulpa de guanábana.

250 g de mantequilla.

Preparación

1-En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

2-Agrega los huevos y la pulpa de guanábana a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

3-Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

4-Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

5-Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos.

6-Retira la torta del horno y déjala enfriar.

6-Decora la torta de guanábana a tu gusto.

En conclusión, la torta de guanábana es ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, gracias a la cantidad de pociones que se obtienen con pocos ingredientes.

Foto cortesía de: freepik

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