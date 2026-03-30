Torta tipo quesillo: cómo elaborar este postre a base de auyama con muy pocos ingredientes

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La torta es quizás el postre más consumido, pues según refiere la Inteligencia Artificial, esto es debe a su profunda vinculación con la celebración y la tradición, simbolizando alegría en cumpleaños y bodas.

Además, su popularidad radica en su versatilidad, permitiendo infinitas variantes de sabor, como, por ejemplo, la elaborada a base de auyama. Una torta que se puede elaborar en cualquier época del año.

Esta torta tipo quesillo, hecha con pocos ingredientes es una de las preparaciones caseras con más fanáticos, si eres uno de ellos, te compartimos la receta para que la aprendas a realizar.

¿Qué necesitas para elaborar la torta tipo quesillo?

Ingredientes

- Auyama cocida (300 gramos)

- Huevos (3)

- Leche condensada (1/2 lata)

- Leche líquida (3/4 taza)

- Vainilla (1 cucharadita)

- Especias de calabaza (3/4 cucharadita o un poco más a gusto)

- Harina leudante (1/2 taza)

- Pasas, opcional (1/4 taza o un poco más a gusto)

Preparación

1. Calentar el horno a 180°C, enmantequillar y enharinar un molde redondo o cuadrado de 20 centímetros.

2. En el vaso de la licuadora, colocar los trozos de auyama cocida y procesar un poco para que se haga un puré.

3. Agregar al puré, los huevos, leche condensada, leche líquida (es la misma medida de la leche condensada, media lata) y vainilla, procesar hasta que todo se integre.

4. Verter la mezcla de auyama en un tazón y agregar la harina tamizada con las especias, integrar con movimientos envolventes. Si ves que te queda algún grumo, regresar la mezcla a la licuadora y darle unas pulsadas, no un batido completo.

5. Verter la mezcla en el molde.

6. Hornear unos 45 a 50 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco, si tocas la superficie de la torta estará suave y con color dorado brillante.

7. Dejar enfriar sobre una rejilla, servir y disfrutar.

Freepik

Tip

Puedes servir fría o a temperatura ambiente, e incluso, si deseas puedes poner algo de crema batida al lado.

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