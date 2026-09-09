¡Así puedes incluir el hígado de pollo en tu dieta!: Receta sencilla y rendidora

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El pollo es una proteína animal muy consumida, sin embargo, no todas sus partes son realmente apreciadas. El hígado, por ejemplo, una víscera comestible de este alimento, de color rojo oscuro o marrón, de textura suave y elástica, muy poco se ingiera a pesar de que contiene mucho hierro, ideal para combatir la anemia y proteger el sistema inmunológico.

Además, por su alto contenido en vitamina B2 es buena para cuidar la piel y también ofrece buena cantidad de vitamina A que protege la salud de los ojos.

¿Quieres aprovechar todos sus beneficios? Te compartimos una receta para que incluyas el hígado de pollo a tu dieta. Aprende a elaborar paso a paso un cremoso paté.

¿Qué necesitas para elaborar un peté de hígado de pollo?

Ingredientes

- Pimienta negra (15 granos)

- Pimienta de Jamaica (3 granos)

- Cilantro (15 semillas)

- Clavo de olor (1)

- Mantequilla, derretida (125 g)

- Cebolla mediana, picada (1)

- Hígado de pollo (500 g)

- Brandy (2 cucharadas)

- Sal (al gusto)

- Nata, opcional, pero muy recomendable (3 cucharadas)

Más mantequilla derretida para sellar (opcional)

Preparación

1. Moler las pimientas, semillas de cilantro y clavo hasta obtener un polvo fino, y reservar.

2. Calentar una sartén a fuego medio-alto con un poco de mantequilla. Añadir la cebolla y sofreír hasta que esté transparente, unos 5 minutos.

3. Subir un poco el fuego y añadir el hígado de pollo, espolvorear con un poco de sal. Cocinar durante unos 2 minutos por cada lado, hasta que el exterior esté sellado y dorado, pero el interior se mantenga rosado.

4. Meter los higaditos, cebolla y jugos de la cocción en un procesador de alimentos con el resto de la mantequilla, las especias, el brandy y la nata (si la vas a usar). Triturar la mezcla hasta que su textura sea muy fina. Probar y ajustar el punto de sal.

5. Meter el paté de hígado de pollo en un envase preferiblemente de cristal, alisar la superficie y meter en la nevera durante unas 2 o 3 horas. Si quieres, una vez que esté firme, sellar el paté con una capa de mantequilla.

6. Sacar el paté de la nevera unos 15 minutos antes de servir.

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