Bizcocho con tan solo tres ingredientes: no lleva levadura y es super esponjoso y ligero

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Para la merienda, el desayuno o un antojo de dulce, el bizcocho es esa alternativa perfecta, porque pocas personas pueden resistirse a este básico de la repostería.

Es una especie de pan esponjoso y húmedo, de corteza fina, dorada y blanda que funciona perfecto acompañado de un vaso de leche, una taza de té o café; así que, si estás pensando en qué comer a mitad de tarde, esta es una excelente opción. Además, no necesitas de gran cantidad de ingredientes ni de largas horas en la cocina.

Te compartimos la receta de Directo al paladar, una preparación que rinde para 8 personas, y lo mejor es que no necesita levadura ni grasa.

¿Qué necesitas para elaborar el bizcocho?

Ingredientes

- Huevos (4)

- Harina de trigo (120 g)

- Azúcar (120 g)

Preparación

1. Separar las claras de las yemas en dos recipientes distintos.

2. Batir las claras con unas varillas a velocidad baja. Cuando empiecen a espumar y sin dejar de batir, añadir poco a poco la mitad del azúcar.

3. Continuar batiendo durante unos seis u ocho minutos más a velocidad alta hasta conseguir un merengue firme.

4. Batir las yemas junto con el resto del azúcar. El color cambiará y se volverán pálidas, también aumentarán en volumen por la cantidad de aire incorporado.

5. Parar de batir cuando las varillas dibujen un trazo en las yemas.

6. Añadir la harina, tamizada, y las claras, batidas, al recipiente con las yemas. Realizar de forma alterna y en tres partes, integrando la harina o las claras con movimientos envolventes y mucha suavidad. No añadir el ingrediente siguiente hasta que no esté bien incorporado el anterior.

7. Cubrir la base de un molde de 18 cm de diámetro y paredes altas con un disco de papel vegetal. Verter la mezcla en su interior y alisar la superficie.

8. Introducir en el horno, precalentado a 160º C con calor arriba y abajo, y hornear durante 35 o 40 minutos o hasta ver que está bien cocido.

9. Una vez listo, retirar el bizcocho del horno, dejar que se atempere antes de desmoldar.

10. Finalmente, si lo deseas, espolvorear con azúcar glass en el momento de servir.

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