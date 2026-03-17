Cena baja en calorías: necesitas solo 10 ingredientes para elaborar una tortilla de brócoli con calidad del mejor chef

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Muchas personas no le dan importancia a la cena, y esta comida es crucial para la salud, el control de peso y la recuperación energética, pues evita el ayuno prolongado que realiza el metabolismo.

Para evitar comidas copiosas o que exceda el consumo de calorías, la recomendación es optar por incluir en el menú, verduras y proteínas, y evitar las grasas saturadas; esto facilita la digestión, mejora el sueño y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, refiere la Inteligencia Artificial.

Partiendo de ello, te compartimos la receta de una opción saludable, ligera, con poca grasa y rica en proteínas, se trata de una tortilla de brócoli.

¿Qué necesitas para una cena baja en calorías?

Ingredientes para la tortilla de brócoli

- Brócoli (200 g)

- Claras de huevo (300 ml)

- Leche o nata líquida (50 ml)

- Levadura de cerveza (1 cucharadita opcional)

- Cúrcuma molida (1 cucharadita)

- Pimentón dulce (1/2 cucharita)

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva virgen extra (al gusto)

- Perejil fresco (cantidad necesaria)

Preparación

1. Cortar los 200 gramos de brócoli en piezas pequeñas. Trata en la medida de lo posible que todas tengan el mismo tamaño, o deja algunas más grandes para dar otra textura.

2. Lavar y escurrir con suavidad.

3. Cocinar brevemente al vapor o en el microondas unos 5 minutos, con un poco de agua y cubierto con tapa o papel film, para dejarlo tierno, pero aún firme, un poco al dente. Si se prefiere más tierno, dejar más tiempo.

4. Batir en un recipiente las claras de huevo con la leche o nata líquida y todas las especias y aderezos al gusto.

5. Incorporar la levadura de cerveza y batir.

6. Engrasar una sartén antiadherente, calentar a fuego medio y saltear el brócoli ligeramente con un poco de sal para darle un toque crujiente.

7. Añadir la mezcla de claras y remover para extender homogéneamente todo bien.

8. Bajar el fuego y tapar para que se cocine la tortilla durante algunos minutos.

9. Cuando los bordes estén firmes y el centro cuajado, pero aún jugoso, levantar con la espátula, voltear y colocar a cocinar por el otro lado. Apagar cuando esté al punto deseado, sacar de la sartén y servir con perejil fresco. Ya está lista la tortilla para una cena baja en calorías.

Freepik

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