Los expertos sugieren servir en la cena platos ligeros y saludables que incluyan proteínas magras (pescado, pollo, pavo o huevos), verduras al vapor o en ensalada, y carbohidratos complejos como arroz integral o pasta. De igual manera, la Inteligencia Artificial señala que es importante cuidar las porciones y la forma de prepararlos.

Si no sabes qué servir esta noche, te compartimos la receta de la experta de cocina Martha Stewart publicada en la web de Cuerpo Mente, se trata de una pasta con atún, una preparación rápida, sana y ligera.

¿Qué necesitas para elaborar una pasta y servir en la cena?

Ingredientes

- Pasta corta tipo penne o fusilli (450 g)

- Atún envasado escurrido (140 g)

- Tomate triturado en lata (800 g)

- Cebolla pequeña picadita (1)

- Ajo picado (2 dientes)

- Aceite de oliva virgen extra

- Copos de chile o guindilla

- Orégano (1 cucharada)

- Pimienta negra recién molida

- Sal gruesa

Preparación

1. Calentar aceite a fuego medio en una olla grande y añadir aceite, repartiéndolo por toda la base. Agregar la cebolla y el ajo y saltear hasta que la cebolla esté transparente, unos 5 minutos.

2. Añadir los copos de chile o guindilla y el atún, y remover suavemente para que el atún no quede demasiado deshecho.

3. Incorporar los tomates y salpimentar a tu gusto. Calentar y, cuando la salsa rompa a hervir, bajar la intensidad del fuego. Cocinar hasta que veas que la salsa espesa y los sabores quedan integrados, de 20 a 30 minutos.

4. Mientras tanto, calentar agua con sal en una olla. Agregar la pasta y cocinar para que quede al dente, según el tiempo que indique el fabricante. Escurrir y reservar.

5. Añadir las hierbas a la salsa y cocinar unos minutos a fin de que coja sabor.

6. Mezclar la pasta con la salsa, verter con un chorrito de aceite de oliva y una pizca extra de copos y servir enseguida.

