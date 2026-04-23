Chef de estrella michelin y su secreto del huevo perfecto: por qué el tamaño sí importa en la cocina

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La gastronomía profesional a menudo rescata verdades que contradicen la lógica del consumo masivo, donde el tamaño suele asociarse directamente con la calidad. En un mundo donde los productos "XL" dominan las estanterías de los supermercados, los expertos en alta cocina han comenzado a alzar la voz para reivindicar el valor de lo pequeño, especialmente cuando se trata de ingredientes básicos y fundamentales en la dieta diaria.

Fernando Canales Etxanobe, el reconocido chef español al frente de proyectos emblemáticos como Etxanobe y con una prestigiosa estrella Michelin en su haber, ha compartido recientemente una revelación que desmonta uno de los mitos más extendidos en la compra semanal. Según el experto, la elección del huevo no debería guiarse por su volumen exterior, sino por lo que este esconde bajo su cáscara.

Foto: tycsports.com

Menos tamaño, sabor más intenso

La explicación técnica detrás de esta recomendación es sencilla y contundente: la proporción entre los componentes del huevo varía según su tamaño. Canales explica que, a diferencia de lo que se suele pensar, un huevo pequeño (a menudo proveniente de gallinas más jóvenes o de "pollita") contiene una cantidad proporcionalmente mayor de yema en comparación con la clara.

En términos culinarios, la yema es el depósito de la grasa, los minerales, las vitaminas y, lo más importante para un cocinero, el sabor. Por el contrario, los huevos de gran calibre o tamaño XL suelen presentar una cantidad excesiva de clara, lo que diluye la intensidad organoléptica del producto final. Al utilizar huevos más pequeños, se obtiene un resultado más cremoso y con un color y gusto mucho más potentes.

Esta lección de sencillez aplicada a la excelencia demuestra que, en la cocina de primer nivel, la calidad objetiva no se mide en gramos, sino en la concentración de sus mejores atributos. Para Canales, elegir el formato más reducido no es solo un ahorro de espacio, sino una decisión estratégica para elevar cualquier receta, desde una tortilla básica hasta la repostería más sofisticada.

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