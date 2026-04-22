El aislamiento social prolongado aumenta el riesgo de mortalidad: así puedes tener conexión entre mente y cuerpo

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En el mundo contemporáneo, la salud ha dejado de entenderse únicamente como la ausencia de enfermedades físicas para dar paso a una visión mucho más integral. La ciencia moderna investiga con mayor profundidad cómo los factores psicológicos y el entorno social influyen directamente en la respuesta del organismo ante las amenazas externas.

Mantener un equilibrio emocional y una red de apoyo sólida no es solo una cuestión de bienestar mental, sino una necesidad biológica para garantizar la longevidad y el correcto funcionamiento de nuestras defensas.

Dentro de este campo, disciplinas como la psiconeuroinmunología han cobrado una relevancia vital. Esta rama del conocimiento estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso y el sistema inmune, revelando que nuestras relaciones con los demás tienen un peso específico en nuestra esperanza de vida.

Foto: Freepik

El peligro de la soledad para nuestras defensas

Xavi Cañellas, especialista en psiconeuroinmunología, ha señalado recientemente que el aislamiento social sostenido no es solo un problema de tristeza o melancolía, sino que se asocia directamente con un incremento en el riesgo de mortalidad.

Según el experto, los seres humanos son seres sociales por naturaleza y su biología está diseñada para vivir en comunidad. Cuando una persona se siente sola de manera prolongada, el cuerpo interpreta esta situación como una amenaza constante.

Esta percepción de peligro activa mecanismos de estrés que, al mantenerse en el tiempo, terminan debilitando el sistema inmunitario. Cañellas explica que la falta de contacto humano y de apoyo emocional puede generar un estado de inflamación crónica en el cuerpo.

Esta inflamación es el terreno donde se cultivan diversas enfermedades cardiovasculares, metabólicas y degenerativas. Por lo tanto, el aislamiento actúa como un factor de riesgo comparable al tabaquismo o al sedentarismo.

Además, el especialista destaca la importancia de cuidar la salud intestinal y el estilo de vida, ya que existe una comunicación constante entre el cerebro y el resto del cuerpo. Una vida solitaria suele ir acompañada de peores hábitos alimenticios y falta de motivación para mantenerse activo, lo que acelera el deterioro biológico.

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