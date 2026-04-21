Cómo preparar croquetas de pollo súper jugosas: el secreto está en lograr este tipo de cocción que pocos conocen

Como plato principal o pasapalo, las croquetas de pollo son una crujiente y deliciosa preparación que se puede elaborar hasta con las sobras del pollo cocido o asado de otra comida.
Esta es una preparación que lleva un poco de trabajo por los diferentes rebozados que lleva para conseguir la textura crujiente, pero, además, para que queden perfectas, es clave el momento de la cocción, pues al freírlas el aceite debe estar bien caliente y evitar colocar muchas para que puedan cocinarse perfectamente por todos lados.
¿Quieres probarlas? Te compartimos una receta que puede servirte como guía, pues puedes incorporar o sustituir los ingredientes que desees.
¿Qué necesitas para elaborar croquetas de pollo?
Ingredientes
- Papas (4)
- Huevo (1)
- Sal (1/2 cucharadita)
- Pimienta negra (1/4 cucharadita)
- Pechuga de pollo cocida y deshebrada (1/2)
- Queso tipo manchego cortado en cubos (100 g)
- Harina de trigo (1/2 taza)
- Huevos ligeramente batidos (2)
- Pan molido (1 taza)
- Aceite de maíz para freír (1/4 taza)
- Jitomates asados (5)
- Cebolla asada (1/4)
- Ajo asado (1)
- Cubo de concentrado de tomate con pollo (1)
Preparación
1. Lavar las papas, pelar y colocar a cocinar en agua con un punto de sal. Cuando estén blandas, realizar un puré.
2. Mezclar el puré de papas con el huevo, la sal, la pimienta, el pan molido y el pollo.
3. Tomar un poco y forma las croquetas.
4. Enharinar cada una de las croquetas y retirar el exceso de harina.
5. Pasar las coquetas por el huevo y el pan molido.
6. Freír las croquetas en aceite caliente hasta que doren ligeramente, retirar y colocar sobre papel absorbente.
7. Licuar los jitomates, la cebolla, el ajo y el concentrado de tomate con pollo.
8. Acompañar las croquetas de pollo con la salsa.
