Día del Ravioli: Receta paso a paso para elaborar esta clásica pasta rellena como si fueras italiano

Suscríbete a nuestros canales

El ravioli es una pasta de origen italiano, formada por dos cuadrados de pasta de sémola de trigo duro o de harina que encierran un relleno.

Este plato generalmente se acompaña de algún tipo de salsa, en especial de tomate, tucos, pesto o crema.

Cada 20 de marzo se celebra el Día de los Raviolis y por ello te compartimos la receta de esta pasta con carne y salsa.

¿Qué necesitas para realizar raviolis con salsa?

Para la masa

Ingredientes

- Harina de trigo (500 g)

- Huevo (3)

- Aceite de oliva virgen extra (1 cucharada)

- Sal (½ cucharadita)

Para el relleno

- Carne picada (300 g)

- Cebolla picada en cubos pequeños (½)

- Ajo (1 diente)

- Queso rallado (50 g)

- Vino blanco (1 chorrito)

- Sal y pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva virgen (1 cucharada)

Para la salsa

- Crema de leche (120 g)

- Orégano (1 cucharadita)

- Sal (1 pizca)

- Pimienta (1 pizca)

- Vino blanco (½ vaso)

- Queso parmesano (½ taza)

Preparación

1. Para la masa. En un cuenco, realizar una mezcla con la harina, el huevo, aceite de oliva y una pizca de sal.

2. Amasar bien hasta que haya una masa compacta, suave y manejable y estirar sobre una superficie enharinada.

3. Cortar la masa en círculos. Para ello se puede usar un cortapastas especial de cocina, pero si no se dispone de ello, se puede hacerlo con un envase que tenga esa forma.

4. Para el relleno. Pelar y picar la cebolla y el ajo. En una sartén echar un poco de aceite y rehogar la cebolla y el ajo.

5. Añadir la carne, sal, pimenta y esperar a que cambie de color.

6. Incorporar el vino blanco y dejar que reduzca. Añadir el queso rallado y mezclar bien.

7. Armado y cocción de los ravioles. Colocar en el centro de la mitad de los círculos un poco de la mezcla de relleno.

8. Mojar los bordes con un poquito de agua y tapar con el resto de círculos de masa cerrándolos bien. Este procedimiento lo repetimos hasta terminar toda la masa.

9. Puedes ayudarte con un tenedor pequeño para asegurarte que los bordes queden bien sellados.

10. Cocinar la pasta en agua hirviendo con sal durante 5 minutos y escurrir.

11. Para la salsa. En una sartén caliente agregar la crema de leche, también añadir un poco de vino blanco para darle un toque especial a la salsa. Apagar el fuego para evitar que se seque la salsa.

12. Añadir un poco de orégano y el queso, remover bien para que no se pegue.

13. Salpimentar y apagar el fuego para evitar que se seque la salsa.

14. Añadir a la sartén los raviolis ya cocidos en agua.

15. Servir y agregar más queso si lo deseas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube