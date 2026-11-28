El arte de cocinar en casa suele despertar respeto en quienes apenas comienzan a experimentar con recetas tradicionales. Sin embargo, los dulces caseros guardan historias prácticas que nacieron para aprovechar lo disponible y compartir momentos especiales alrededor de la mesa.

Muchas preparaciones heredadas de abuelos y familias pasan de generación en generación gracias a su sabor dulce, su textura particular y la facilidad con la que permiten reunir a grandes y pequeños. Recuperar estas costumbres culinarias no exige técnicas complejas ni equipos sofisticados. Con ingredientes básicos y un ritmo pausado en la cocina, cualquier persona puede acercarse a una receta clásica y lograr un resultado agradable desde el primer intento.

Preparar un postre tradicional también invita a perder el miedo a los fogones, disfrutar del proceso y ofrecer algo distinto a los invitados con una propuesta sencilla y llena de memoria familiar.

Foto: latinamommeals.com

Una receta clásica que aprovecha lo simple

El dulce de leche cortada tiene su origen en Cuba, donde antes, ante la falta de refrigeración, se transformaba la leche cortada del día anterior para evitar desperdiciarla.

Hoy ya no hace falta esperar ese proceso natural, porque añadir jugo de limón provoca el corte de forma rápida. Esta preparación, muy vinculada al recuerdo de las abuelas, resulta ideal para principiantes por su sencillez y porque suele salir bien a la primera.

Para seis porciones, la base requiere dos litros de leche, doscientos gramos de azúcar y el jugo de dos limones. Quienes busquen un toque extra pueden sumar una cáscara de limón, dos ramas de canela, cinco clavos de olor y una ramita de menta para decorar.

La preparación comienza calentando la leche a fuego medio hasta que hierva. En ese punto se incorporan el jugo de limón y, si se desea, la cáscara, la canela y los clavos. Al formarse los grumos, señal de que la leche se cortó, se añade el azúcar y se mezcla con suavidad para no desarmarlos. Luego se baja a fuego lento y se cocina sin revolver durante cerca de una hora hasta que reduzca.

Cuando adopte un tono marrón claro y conserve los grumos, se retira del fuego, se deja enfriar a temperatura ambiente, se lleva al refrigerador y se sirve frío con menta.

¡Buen provecho!

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