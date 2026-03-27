Dulce típico de Semana Santa fácil de preparar y a muy bajo costo: el ingrediente protagónico es el coco

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Cuando de un dulce típico se trata, la Semana Santa en Venezuela se caracteriza por tener más de uno. Estos son una tradición culinaria que se basa en el uso de coco, papelón, frutas de temporada y especias dulces, refiere la Inteligencia Artificial.

Entre los dulces más ofrecidos durante estos días destacan: arroz con coco, buñuelos de yuca, dulce de lechosa, conservas de coco y majarete. Este último es una preparación inequívoca durante los días Santos en la mayoría de los hogares venezolanos. Si amas esta preparación te compartimos la receta publicada en la web Bizcochos y Sancochos para que aprendas cómo elaborar este postre que tiene como ingrediente protagónico al coco.

¿Qué necesitas para elaborar un dulce típico de Semana Santa?

Ingredientes para el majarete

- Leche de coco (1 taza)

- Leche líquida (1 taza)

- Papelón rallado (125 g)

- Cáscara de limón verde, sin la parte blanca (1 trozo)

- Canela molida (1/2 cucharadita)

- Clavo de olor molido (una pizca o al gusto)

- Sal (1/4 cucharadita)

- Coco rallado (1/2 taza)

- Harina de maíz precocida (1/2 taza)

Preparación

1. Calentar a fuego medio la leche de coco, leche líquida, el papelón rallado, la cáscara de limón, canela molida, sal y clavo de olor, revolviendo de vez en cuando hasta que se disuelva completamente el papelón.

2. Agregar el coco rallado y batir un poco para integrar.

3. Incorporar la harina de maíz: cuando la mezcla de leche esté caliente, agregar la harina en forma de lluvia batiendo vigorosamente a medida que la agrega para evitar que se formen grumos. La mezcla estará lista cuando espese y se vea el fondo de la olla al pasar la cuchara

4. Bajar del fuego la preparación: retirar el trozo de piel de limón; inmediatamente colocar la mezcla en un molde hondo y dejar enfriar completamente.

5. Para servir, desmoldar y espolvorear con canela molida y coco, si lo prefieres.

Bizcochos y Sancochos

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