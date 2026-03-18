Arroz con coco para Semana Santa: aprende a prepararlo con ingredientes económicos y en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

El coco es un alimento que contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente al sistema digestivo, además según la información divulgada por Tua Saúde, ayuda a combatir el estreñimiento, al tiempo que también regula el nivel de presión arterial.

Asimismo, es propicio acotar que el arroz con coco es uno de los postres más consumidos en Venezuela, gracias a la explosión de sabores que la persona puede deleitar a cualquier paladar. A su vez, suele ser uno de los favoritos en la temporada de Semana Santa.

Paso paso para hacer arroz con coco

Ingredientes

2 cocos.

1 lata de leche condensada.

250 ml de leche de coco.

1 panela de papelón.

3 tazas de agua.

1 cucharada de canela en polvo.

3 clavos de olor.

Preparación

1-Hierve el agua y la panela de papelón durante 10 minutos a fuego bajo.

2-Agrega la leche condensada a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.

3-Añade la leche de coco a la mezcla.

4-Licua la pulpa del coco y la canela en polvo durante tres minutos.

5-Agrega la pulpa del coco al arroz y cocina todos los ingredientes durante cinco minutos.

6-Añade los clavos de olor a la mezcla y cocina todos los ingredientes durante tres minutos.

7-Retira el arroz con coco del fuego y déjalo enfriar durante 10 minutos.

En definitiva, el arroz con coco es un postre ideal para compartir con familiares y amigos, ya que, se prepara con pocos ingredientes, pero la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube