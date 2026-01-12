¡Postre delicioso! Así puedes preparar un nutritivo arroz con leche con cinco ingredientes

Gastronomía

Foto cortesía de: freepik

El chocolate favorece la salud cardiovascular, reduce la presión arterial y mejora el estado de ánimo, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Tua Saúde.

Por lo tanto, existe un amplio abanico de postres a base de chocolate, pero el arroz con leche en combinación de dicho alimento es una alternativa saludable y económica.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar arroz con leche y chocolate

Ingredientes

2 tazas de arroz.

3 tazas de agua.

200 ml de leche completa.

150 g de cacao en polvo.

1 lata de leche condensada.

Preparación

1-Vierte el agua en una olla y hiérvela durante 10 minutos a fuego lento.

2-Agrega el arroz a la olla y cocínalo durante cinco minutos a fuego lente.

3-Añade la leche líquida al arroz y cocina la mezcla durante cinco minutos.

4-Agrega el cacao a la mezcla y cocina hasta que el arroz se ablande.

5-Añade la leche condensada mientras el arroz se cocina.

6-Retira el arroz del fuego y déjalo enfriar.

7-Sirve y degusta.

En conclusión, el arroz con leche y chocolate es una excelente opción para quienes desean deleitarse con un postre delicioso y fácil de preparar. Además, con pocos ingredientes la persona puede obtener abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

