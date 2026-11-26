Comer arroz y ensalada es saludable, siempre y cuando se cuiden las porciones y se sume al plato una fuente de proteína. Según refiere la Inteligencia Artificial, el arroz aporta energía y carbohidratos, mientras que la ensalada suma fibra, agua, vitaminas y minerales con baja densidad calórica.

Es decir, acompañar el arroz con ensalada suele ser una práctica saciante y fácil de adaptar a distintas comidas, pero sabías que estos se pueden mezclar en un mismo bol y servirse integrado.

La clave para servir estas preparaciones en un mismo plato está en evitar realizar la mezcla cuando el arroz aún está caliente, porque esto hará que las hojas verdes o aliños que generalmente componen la ensalada, se agüen y dañará la preparación.

Por otra parte, trata en la medida de lo posible de siempre combinar algo suave con algo crujiente, por ejemplo, el arroz con zanahoria rallada, pepino, nueces o semillas.

¿Quieres probar este plato? Te compartimos una receta fácil y económica, pues se realiza con lo que tengas en la despensa. Si no puedes seguir al pie de la letra porque no cuentas con todos los ingredientes, no te preocupes, resuelve con lo que tengas disponible, siempre cuidando que la combinación incluya alimentos suaves y otros crujientes, tal como indicamos anteriormente.

¿Qué necesitas para preparar un plato de arroz con ensalada?

Ingredientes

- Arroz integral o como desees (100 g)

- Lechuga

- Cebollín

- Pimentón

- Trocitos queso

- Maíz los granitos que quieras

- Espinaca

Preparación

1. Hervir el arroz junto con el cebollín en trocitos, con el pimento y el maíz.

2. Una vez el arroz esté listo apagar el fuego y dejar reposar.

3. Lavar y cortar los ingredientes de la ensalada.

4. Preparar la ensalada mientras el arroz se reposa.

5. Agregar el arroz junto a la ensalada en un mismo bol y revolver.

6. Servir a cada comensal.

Freepik

Tip

Esta receta no solo es fácil y económica, también es saludable, sin embargo, conviene consumirse al momento de prepararla para que no pierda sus propiedades.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube