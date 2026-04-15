El secreto del asado perfecto: la técnica de los expertos para un pollo al horno infalible y económico

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El arte de la cocina doméstica suele enfrentarse a un desafío común: lograr que las recetas tradicionales alcancen un nivel profesional sin necesidad de equipamiento complejo. Entre los platos más populares y, a la vez, más difíciles de ejecutar a la perfección se encuentra el pollo asado.

Aunque parezca una elaboración sencilla, la diferencia entre una carne seca y una explosión de jugosidad radica en el manejo preciso del tiempo, la temperatura y el tratamiento previo del producto.

Recientemente, reconocidos referentes del sector gastronómico han compartido las claves definitivas para transformar este clásico de los hogares en un bocado excepcional. La clave, según indican, no reside únicamente en la calidad de la materia prima, sino en un proceso técnico que comienza mucho antes de encender el horno y que garantiza una piel crujiente y un interior tierno.

Foto: Freepik

Resultado de alta cocina

La base del éxito se encuentra en la técnica de la curación seca. Los expertos recomiendan cubrir la pieza entera con una mezcla equilibrada de sal y azúcar, además de hierbas aromáticas como tomillo, romero y orégano. Este proceso, que debe durar entre 4 y 12 horas en la nevera, permite que la carne retenga sus jugos naturales durante la exposición al calor. Una vez marinado con aceite de oliva y zumo de limón, el ave está lista para el siguiente paso crucial.

Para un ejemplar de aproximadamente dos kilos, la pauta térmica debe ser estricta: el horno debe estar precalentado a 200 grados centígrados. El tiempo de cocción ideal oscila entre una hora y una hora y cuarto. Los especialistas subrayan la importancia de utilizar un termómetro de cocina para verificar que el interior del muslo alcance los 74 grados, punto exacto de seguridad y sabor.

Finalmente, el último secreto compartido por los chefs es el reposo. Tras sacar la bandeja del calor, es fundamental esperar unos 15 minutos antes de trinchar la pieza. Este tiempo permite que los líquidos internos se redistribuyan de manera uniforme por toda la carne, asegurando que cada corte mantenga la máxima hidratación y todo el sabor del asado tradicional.

¡Buen provecho!

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