Polvorosa de pollo casera: el tesoro gastronómico de Caracas que conquista paladares en el planeta entero

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La gastronomía venezolana es un mosaico de sabores, historias y tradiciones que se entrelazan para crear platos únicos. Entre estas joyas culinarias destaca la polvorosa de pollo, una preparación que personifica la elegancia de la cocina de la capital y que, con el paso del tiempo, ha trascendido las fronteras de Caracas para deleitar a todo el país.

Este plato tiene sus raíces en las cocinas de la aristocracia venezolana de antaño. Su nombre proviene de la particular textura de su masa, tan delicada y quebradiza que parece deshacerse en la boca como polvo.

Muchos encuentran en su sabor una conexión directa con la Navidad, pues la elaboración de su guiso guarda una estrecha relación con el de la hallaca. A pesar de que algunos cocineros sienten temor ante la fragilidad de su masa, seguir los pasos adecuados garantiza un resultado espectacular.

Foto: noticias.com.ve

Secretos y preparación de la receta tradicional

Para disfrutar de esta delicia en casa, es fundamental prestar atención tanto al guiso como a la base. Aquí te presentamos cómo preparar este manjar para ocho comensales con ingredientes sencillos y un procedimiento claro.

Ingredientes para el relleno: comience calentando 2 cucharadas de aceite de oliva para sofreír cebolla, ajoporro y cebollín. Añada ajo, pimentón rojo y chile jalapeño para dar profundidad al sabor. El protagonista son 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas, que se integran al sofrito junto con tomate, pasta de tomate, laurel, sal y pimienta. El toque especial lo dan el vino blanco, el papelón, la mostaza y la salsa de soya. Para finalizar, se agregan uvas pasas, aceitunas y alcaparras.

Armado y horneado: una vez listo el guiso, se coloca sobre la masa. Se utiliza un huevo para sellar y papelón rallado para barnizar la superficie antes de hornear, lo que le otorgará un color dorado irresistible.

¡Buen provecho!

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