Guía para preparar arroz caldoso con verduras: saludable y económico en pocos pasos

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En la actualidad, la búsqueda de una dieta balanceada ha llevado a rescatar recetas de toda la vida que combinan ingredientes frescos y técnicas sencillas. Los platos de cuchara, lejos de ser pesados, se presentan hoy como la opción ideal para incorporar una gran variedad de vegetales en una sola comida.

El arroz caldoso, en particular, destaca por su capacidad de confortar el paladar mientras aporta la energía necesaria para afrontar la jornada, posicionándose como un básico indispensable en cualquier cocina que valore la salud y la economía doméstica.

Cocinar de forma sana no requiere de ingredientes exóticos ni de procesos complicados. La base del éxito reside en la calidad de la materia prima y en el respeto por los tiempos de cocción, permitiendo que cada elemento aporte su esencia al caldo. Esta receta es una prueba de que la sencillez y el sabor pueden ir de la mano, ofreciendo una alternativa deliciosa tanto para niños como para adultos.

Foto: Freepik

Arroz caldoso perfecto en casa

Para disfrutar de este plato, lo primero es reunir una selección de verduras de temporada como pimentón rojo, pimentón verde, cebolla, ajo, zanahoria y vainitas. La preparación comienza picando todos estos ingredientes de forma fina para que se cocinen uniformemente.

- En una olla amplia con un chorrito de aceite de oliva, se doran primero los ajos y la cebolla.

- Una vez transparentes, se añaden los pimentones y la zanahoria. El secreto está en dejar que se cocinen a fuego lento hasta que estén tiernos y hayan soltado todo su jugo.

- Se añade un poco de tomate triturado y una cucharadita de pimentón dulce, removiendo rápido para que no se queme.

- Es el momento de incorporar el arroz (preferiblemente de grano redondo) para que se rehogue con las verduras durante un par de minutos.

- Se vierte el caldo de verduras caliente. La proporción para un arroz caldoso suele ser de cuatro partes de líquido por una de arroz.

- Se añade sal y, si se desea, una pizca de azafrán o cúrcuma para el color.

- Tras cocer durante unos 15 o 18 minutos a fuego medio, es fundamental apagar el fuego y dejar reposar el plato tapado durante cinco minutos. Esto permite que los sabores se asienten y el grano alcance su punto óptimo de suavidad, manteniendo siempre ese caldo meloso que caracteriza a esta receta.

¡Buen provecho!

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