Fin del mito de la nata: chef revela el secreto para cocinar una verdadera carbonara italiana

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La gastronomía italiana es, sin duda, una de las más queridas y, al mismo tiempo, de las más maltratadas a nivel internacional. Entre sus recetas más emblemáticas destaca la carbonara, un plato cuya simplicidad es proporcional a la polémica que genera su preparación fuera de las fronteras de Italia.

Durante décadas, el uso de nata y otros añadidos ha distorsionado la esencia de esta elaboración, convirtiéndola en una preparación pesada que dista mucho de la técnica tradicional.

Sin embargo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Carbonara (6 de abril), diversos expertos culinarios han alzado la voz para reivindicar la pureza de este manjar, subrayando que la verdadera cremosidad no proviene de lácteos añadidos, sino de la emulsión perfecta de ingredientes básicos.

La clave del éxito reside en el respeto por el producto. Según reconocidos cocineros, el uso de ingredientes sustitutos como la tocineta común o industrial, aunque frecuentes en las cocinas domésticas, no logran aportar la textura y el aroma que proporciona el guanciale, la pieza de chacina italiana elaborada con la careta del cerdo.

La preparación requiere precisión y, sobre todo, evitar errores críticos como cocinar el huevo a fuego directo, lo que transformaría la salsa en una suerte de tortilla.

Foto: Freepik

Carbonara

Ingredientes (por cada 100g de pasta)

100 g de pasta

2 yemas de huevo

60 g de guanciale

15 g de queso pecorino romano

25 g de queso parmesano

Pimienta negra recién molida

Agua de la cocción de la pasta

Preparación

- Cortar el guanciale en tiras y dorarlo en una sartén sin añadir aceite, dejando que suelte su propia grasa natural hasta que esté crujiente.

- En un bol aparte, mezclar las yemas de huevo con el queso pecorino, el parmesano y una generosa cantidad de pimienta negra.

- Añadir un poco de la grasa caliente del guanciale a esta mezcla para temperarla.

- Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.

- Escurrir la pasta y llevarla a la sartén con el guanciale, añadiendo un poco del agua de cocción.

- Retirar del fuego y verter todo en el bol con la mezcla de huevo.

- Remover enérgicamente fuera del fuego para que el calor residual de la pasta cree una crema sedosa.

- Servir inmediatamente con un toque extra de queso y pimienta.

¡Buen provecho!

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