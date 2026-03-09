Guía completa para preparar barritas de avena en casa y con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate es un alimento que contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidepresivas, por ello, consumirlo en cantidades moderadas es beneficioso para la salud.

Asimismo, la avena es uno de los cereales más consumidos en el mundo, ya que, contiene B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, todos ayudan a fortalecer el organismo, según Tua Saude.

Por lo tanto, las barritas de avena y chocolate cuentan con propiedades vitamínicas que aumentan la energía en el organismo rápidamente. Además, favorecen a la pérdida de peso.

Paso a paso para preparar barras de avena y chocolate

Ingredientes

500 g de avena en hojuelas.

150 g de fresas.

250 g de yogurt natural.

150 g de cacao en polvo.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1-En un recipiente mezcla la avena en hojuelas y fresas hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

2-Agrega yogurt y cacao en polvo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

3-Añade la leche de almendras a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

4-Separa la mezcla en pequeñas porciones y dale la forma de barra.

5-Coloca las barras en una bandeja con papel encerado y llévalas a la nevera durante 25 minutos.

6-Retira las barras de cereales de la nevera.

7-Decora a tu gusto.

En definitiva, las barritas de avena y chocolate son una excelente opción para la merienda cotidiana.

