Guía completa para preparar un delicioso quesillo de coco con pocos ingredientes y menos de 45 minutos

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El coco es un alimento que contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente al sistema digestivo, además según la información divulgada por Tua Saúde, ayuda a combatir el estreñimiento, al tiempo que también regula el nivel de presión arterial.

Asimismo, el quesillo de coco es uno de los postres más consumidos en Venezuela, gracias a la explosión de sabores que la persona puede deleitar a cualquier paladar. A su vez, suele ser uno de los favoritos en la temporada de Semana Santa.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar el quesillo de coco

Ingredientes

5 huevos.

1 lata de leche condensada.

1 taza azúcar.

150 g de coco rallado.

500 ml de leche de coco.

Preparación

1- Vierte en tu molde de quesillo dos tazas de leche de coco. Déjala hervir hasta formar un caramelo espeso.

2- En una licuadora vierte los huevos, la azúcar, leche condensada y coco rallado. Mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.

3- Vierte la mezcla en el molde, tápalo y cocina el quesillo en baño de María durante 45 minutos.

4- Retira el quesillo del baño de María, abre el molde para que se enfrié durante 10 minutos y posteriormente voltéalo en un plato.

5- Lleva el quesillo a la nevera durante 15 minutos.

En definitiva, el quesillo de coco es uno de los postres favoritos de quienes desean deleitarse con un sabor dulce y tropical al mismo tiempo, gracias a los componentes que tiene.

Foto cortesía de: freepik

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