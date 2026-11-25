Comer lechuga no tiene que ser aburrido ni solo ser parte de las ensaladas, o las infusiones para dormir. Esta es una verdura que se puede comer casi todos los días, porque aporta abundantes vitaminas y pequeñas dosis de minerales que enriquecen la dieta y lo mejor, sin aportar apenas calorías. El secreto para que tu plato sea saludable, llamativo e invite a comerlo, está en cómo se presenta en el plato y con qué otros alimentos se acompañan.
¿Quieres que sea protagonista de tu plato? Te compartimos la receta de unos buñuelos de lechuga, una alternativa crujiente y super original para servir junto a cualquier menú o como aperitivo cuando llega visita a casa, por ejemplo.
¿Qué necesitas para elaborar buñuelos de lechuga?
Ingredientes
- Lechuga (150 g)
- Huevos (2)
- Harina leudante (200 g)
- Leche (100 ml)
- Sal
- Bicarbonato de sodio (1/2 cucharadita)
- Polvo de hornear o levadura química (1/2 cucharadita)
Preparación
1. Lavar y desinfectar muy bien la lechuga.
2. Picar bien pequeña la lechuga y mezclar todos los ingredientes en un bol, cuidando que no se hagan grumos.
3. Calentar en una sartén aceite de girasol y ve incorporando para freír cucharadas de la mezcla.
4. Una vez listos los buñuelos de lechuga, sacar de la sartén y colocar en un plato sobre papel de cocina para retirar cualquier posible exceso de grasa.
5. Servir caliente con salsa picante o mayonesa, según lo prefieras.
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube