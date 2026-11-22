El bizcocho es un pastel esponjoso y húmedo, es una masa básica de la repostería que sirve de base para innumerables tortas y otras preparaciones.

Este pastel de corteza fina, dorada y blanda es una merienda excepcional, pero, además, quienes aman comenzar el día con un desayuno dulce, este budín de naranja es una excelente alternativa. Sigue las indicaciones de esta receta y acompaña el bizcocho con una taza de café o chocolate, e incluso, si lo prefieres con un vaso de leche o jugo de naranja.

Esta preparación rinde para seis porciones, por tanto, si deseas que rinde mucho más, aumenta las cantidades de manera proporcional.

¿Qué necesitas para realizar este bizcocho?

Ingredientes

- Azúcar (170 g)

- Harina leudante (300 g)

- Huevos (3)

- Aceite (75 cc)

- Jugo de naranja (150 cc)

- Esencia de vainilla (1 cucharadita)

- Ralladura de naranja (1)

Preparación

1. Batir los huevos juntos con el aceite y azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

2. Agregar el jugo de naranja, esencia de vainilla y la ralladura de naranja a la mezcla y batir durante algunos minutos.

3. Incorporar a la mezcla, la harina tamizada previamente y batir 5 minutos a velocidad alta. Cuando todos los ingredientes se integren pasar a un molde enmantecada.

4. Meter al horno y cocinar durante 45 minutos a 160 grados centígrados.

5. Realizar la prueba del palito, si sale seco, sacar del horno y dejar reposar sobre una rejilla. Evita que una vez esté listo el bizcocho permanezca en el horno, porque el vapor lo seguirá cocinando.

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