Mousse de limón y yogur: realiza este postre frío con menos de cinco ingredientes en casa con calidad de los expertos pasteleros

Suscríbete a nuestros canales

¿Pensando en la merienda? ¿Qué tal comer un mousse? Este postre de origen francés cuya base es la clara de huevo montada a punto de nieve, o la crema de leche batida es una excelente alternativa tanto para comer a media mañana o a final de la tarde.

Esta preparación de textura aireada y sabor delicado sorprende paladares de todo el mundo, siendo el mousse de chocolate el más consumido en el planeta, según consulta realizada a la Inteligencia Artificial. Quien además señaló que en regiones de Latinoamérica el mousse de parchita o el de limón tienen una presencia gigante en las mesas, gracias s la frescura de estas frutas.

Partiendo de ello, te compartimos la receta de Cuerpo Mente para que aprendas a realizar un mousse de limón, pero con un plus, el yogur.

¿Qué necesitas para elaborar el mousse de limón y yogur?

Ingredientes

- Limones (2)

- Yogur griego natural (250 g)

- Leche condensada (300 g)

- Nata para montar fría (200 ml)

Preparación

1. Lavar y secar bien los limones. Rallar la piel sin apurar demasiado la parte blanca o dará amargor.

2. Exprimir y colar el zumo.

3. En un bol grande, mezclar la leche condensada, el yogur, el zumo y 3 cucharaditas de ralladura de limón.

4. Montar la nata con varillas eléctricas y agregar a la preparación anterior.

5. Mezclar con una lengua de silicona suavemente y con movimientos envolventes para que la preparación no pierda volumen.

6. Repartir la mezcla en los envases o vasitos.

7. Meter en la nevera por lo menos 1 hora para que se asiente.

8. Decorar el mousse a tu gusto.

Freepik

Tip

Si lo deseas, puedes añadir ralladura de limón, hojitas de menta lavadas, coco rallado, almendras laminadas, arándanos, frambuesas, granada, o lo que se te ocurra para decorar.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube