Para salir de lo común: prepara en casa una pizza de zanahoria en solo siete pasos y a muy bajo costo

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Muchos son los escritos que señalan que la pizza es una de las comidas más populares y deliciosas del mundo, y esto según refiere la Inteligencia Artificial es gracias a su versatilidad y la combinación perfecta de masa, salsa y queso.

Además, “parte del éxito de la pizza radica en su capacidad para adaptarse sin dejar de ser ella misma. Cada país ha hecho su propia versión: en Estados Unidos se volvió más grande y con más queso; en Argentina, más esponjosa; en Japón, ligera y con ingredientes locales como el maíz dulce o la mayonesa; en México, con jalapeños y carne al pastor”.

Sin embargo, dónde se pida una pizza, se sabe que llegará una base horneada, con tomate, queso y un aroma reconfortante, refiere el sitio Todo sobre la Pizza.

¿Te atreves a probar una de sus variantes? Te compartimos la receta de una pizza de zanahoria para que salgas de lo común y sin tener que invertir una alta suma de dinero.

¿Qué necesitas para elaborar una pizza de zanahoria?

Ingredientes

- Zanahorias (250 g)

- Huevo (1)

- Harina leudante (cantidad necesaria)

- Salsa de tomares

- Queso mozzarella rallado

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva (cantidad necesaria)

- Aceitunas verdes fileteadas (al gusto)

- Hojas de albahaca (al gusto)

Preparación

1. Pelar, cortar en trozos y procesar las zanahorias.

2. Mezclar en un bol las zanahorias procesadas con el huevo, la sal, la pimienta.

3. Agregar harina leudante de a poco hasta formar una pasta compacta y maleable.

4. Rociar la base de un molde circular con aceite y acomodar la masa hasta los bordes para que quede lisa y pareja.

5. Cocinar en el horno a 200ºC hasta tener la base crocante.

6. Retirar del horno, cubrir la superficie con salsa de tomates, queso mozzarella rallado por encima y devolver el molde al horno hasta fundir el queso.

7. Terminar con aceitunas verdes fileteadas, hojas de albahaca y un hilo de aceite de oliva.

Freepik

Tip

Puedes reemplazar las aceitunas verdes por aceitunas negras o por maíz y pimentón, por ejemplo.

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