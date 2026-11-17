Según refiere la Inteligencia Artificial, los productos de repostería y postres con mayor consumo en el mundo son la tarta de queso, Tiramisú, Brownie, Tres leches, flan y pie de limón.

Sin embargo, existen muchas opciones, incluso, en la repostería moderna también destaca un fuerte auge de opciones saludables, con edulcorantes naturales como estevia o harinas alternativas como la de almendra o avena.

Si estás buscando una merienda que le agrade a toda la familia, te compartimos la receta de unas sencillas, pero crujientes polvorosas, un clásico indiscutible de la dulcería venezolana e hispanoamericana. Cabe acotar que, esta es una variante, algo diferente de las que se consumen habitualmente, pues tienen como protagonistas a las nueces. Sigue al pie de la letra las indicaciones y ofrece una merienda para repetir.

¿Qué necesitas para elaborar este clásico de la repostería venezolana?

Ingredientes para las polvorosas de nueces

- Harina (2 tazas)

- Polvo de hornear (1 /4 de cucharadita)

- Sal (1 / 2 cucharadita)

- Mantequilla sin sal (1 taza)

- Azúcar (1 / 2 taza)

- Nueces picaditas finamente (2 tazas)

- Vainilla (2 cucharaditas)

Preparación

1. Batir muy bien la mantequilla con el azúcar. Agregar la vainilla, luego la harina cernida, previamente mezclada con la sal, polvo de hornear y las nueces.

2. Mezclar bien hasta formar una masa y meter en la nevera a enfriar por media hora.

3. Cuando la masa esté fría, realizar bolitas del tamaño que prefieras.

4. Colocar en una bandeja de horno sin engrasar y hornear a 350 º F de 10 a 12 minutos.

5. Transcurrido el tiempo, sacar con cuidado del horno y en caliente, pasar por azúcar pulverizada, azúcar glas.

6. Dejar reposar en una rejilla.

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Tip

Jamás dejes la bandeja dentro del horno luego de finalizar el tiempo de cocción, pues el vapor seguirá cocinando las polvorosas y se pueden quemar.

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