Quien tiene pan duro, tiene un tesoro: prepara este postre de lujo con solo 5 pasos y a muy bajo costo

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El pan duro que tienes en casa no tiene que tirarse a la basura, este es un tesoro en la cocina si se sabe aprovechar, incluso para elaborar un postre de lujo.

¿Cómo es esto posible? Este alimento se puede recuperar humedeciéndolo ligeramente y horneándolo durante algunos minutos, o hacerlo pan rallado condimentado, o hasta convertirlo en recetas como budín de pan (remojándolo en leche con huevo y horneando a baño María), refiere la Inteligencia Artificial.

Si estás interesado en sacarle provecho a este alimento, te compartimos una receta para que endulces tus meriendas.

¿Cómo usar pan duro para un postre?

Ingredientes

- Pan duro (2 piezas)

- Leche condensada (395 g)

- Leche líquida (600 g)

- Huevos (3)

- Vainilla (1 cucharada)

- Azúcar (1 taza)

- Agua (50 ml)

Preparación

1. Colocar las piezas de pan en la licuadora. Incorporar la leche condensada, la leche líquida, los huevos y la vainilla y batir hasta integrar completamente todos los ingredientes. Retirar y reservar.

2. En un molde para pudín, añadir la taza de azúcar y llevar a la cocina, encender el fuego y remover constantemente hasta que se disuelva por completo. Cuando se derrita, añadir el agua y mezclar muy bien hasta conseguir el todo dorado del caramelo. Reservar.

3. En una cacerola, suficientemente grande para que quepa el molde de pudín, agregar una taza de agua y colocar el molde.

4. Verter toda la mezcla de la licuadora en el molde.

5. Tapar y cocinar por 40 minutos. Dejar enfriar y desmoldar.

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