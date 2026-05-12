Quien tiene pan duro, tiene un tesoro: prepara este postre de lujo con solo 5 pasos y a muy bajo costo

El pan duro que tienes en casa no tiene que tirarse a la basura, este es un tesoro en la cocina si se sabe aprovechar, incluso para elaborar un postre de lujo.
¿Cómo es esto posible? Este alimento se puede recuperar humedeciéndolo ligeramente y horneándolo durante algunos minutos, o hacerlo pan rallado condimentado, o hasta convertirlo en recetas como budín de pan (remojándolo en leche con huevo y horneando a baño María), refiere la Inteligencia Artificial.
Si estás interesado en sacarle provecho a este alimento, te compartimos una receta para que endulces tus meriendas.
¿Cómo usar pan duro para un postre?
Ingredientes
- Pan duro (2 piezas)
- Leche condensada (395 g)
- Leche líquida (600 g)
- Huevos (3)
- Vainilla (1 cucharada)
- Azúcar (1 taza)
- Agua (50 ml)
Preparación
1. Colocar las piezas de pan en la licuadora. Incorporar la leche condensada, la leche líquida, los huevos y la vainilla y batir hasta integrar completamente todos los ingredientes. Retirar y reservar.
2. En un molde para pudín, añadir la taza de azúcar y llevar a la cocina, encender el fuego y remover constantemente hasta que se disuelva por completo. Cuando se derrita, añadir el agua y mezclar muy bien hasta conseguir el todo dorado del caramelo. Reservar.
3. En una cacerola, suficientemente grande para que quepa el molde de pudín, agregar una taza de agua y colocar el molde.
4. Verter toda la mezcla de la licuadora en el molde.
5. Tapar y cocinar por 40 minutos. Dejar enfriar y desmoldar.
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