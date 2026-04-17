Pan sin harina ni huevo: aprende el paso a paso para elaborarlo con una muy popular fruta tropical que nunca falta en casa

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¿Estás intentando dejar de consumir harina, pero amas el pan? Te tenemos la solución, una alternativa para que no te cohíbas de comer este alimento es optar por preparaciones a base de cereales como, la harina de avena, por ejemplo.

La harina de avena es altamente nutritiva y versátil, rica en fibra soluble, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales. Según refiere la Inteligencia Artificial, sus propiedades destacan por mejorar la salud cardiovascular, reducir el colesterol “malo” (LDL), estabilizar la glucosa en sangre y favorecer la digestión y saciedad.

Una manera de incluirla en tu dieta es a través de preparaciones como el pan de cambur, receta publicada en cookpad y que te compartimos para que la realices cuando desees.

¿Qué necesitas para elaborar un pan sin harina?

Ingredientes

- Harina de avena o avena en hojuelas (1 taza)

- Cambures maduros (3)

- Aceite de tu preferencia (1/3 taza)

- Azúcar o tu endulzante de preferencia al gusto (1/3 taza)

- Agua o leche de tu preferencia (1/3 taza)

- Vainilla (1 cucharada)

- Bicarbonato de sodio (1 cucharada)

- Nueces, maní, chispas de chocolate (opcional)

Preparación

1. Pelar y machacar los cambures en un bol.

2. Agregar los ingredientes líquidos: el aceite, el agua o leche y la vainilla. Mezclar bien.

3. En caso de no tener harina de avena, puedes licuar o procesar la avena en hojuelas para pulverizarla.

4. Agregar la harina de avena a la mezcla junto el azúcar y el bicarbonato y mezclar bien.

5. Engrasar un molde de pan y hornear a 180ºC por 35 minutos.

6. Revisar si le falta hornear un poco más, ya que esta mezcla es un poco más suave. El pan queda húmedo, pero al enfriar queda más firme y macizo.

Freepik

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