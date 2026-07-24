Receta clásica de roles de canela: Trucos para lograr una masa tierna y esponjosa

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¿Disfrutas los desayunos y meriendas dulces? Los roles de canela o cinnamon rolls son una preparación que puedes tener en cuenta a la hora de consentir tu paladar.

Esta preparación creada en la década de 1920 en Suecia y que se popularizó en Estados Unidos, en la actualidad se consume en todo el mundo, en cualquier época del año y a cualquier hora.

Aprende guiándote en esta receta a elaborar tus propios roles de masa tierna y esponjosa, y con un sabor único. Ten en cuenta que esta cantidad de ingredientes rinde para 12 roles, los cuales son deliciosos recién hechos, pero si sobran, quedan perfectos si se calientan unos segundos en el microondas.

¿Qué necesitas para elaborar roles de canela?

Ingredientes

Para la masa:

- Harina de trigo de todo uso (300 g)

- Azúcar (40 g)

- Levadura seca de panadero (7 g)

- Leche (150 ml)

- Huevo (1)

- Mantequilla a temperatura ambiente (40 g)

Para el relleno:

- Mantequilla a temperatura ambiente (60 g)

- Azúcar moreno (50 g)

- Canela en polvo (1 cucharada)

Para el frosting de crema de queso:

- Queso crema (150 g)

- Azúcar glas (30 g)

- Vainilla en pasta (1 cucharadita)

Preparación

1. Para la masa, mezclar en el bol de la batidora la harina de todo uso tamizada con 40 g de azúcar; o hacer la mezcla en un bol y amasar a mano.

2. Añadir al bol 7 g de levadura seca de panadero.

3. Verter en el bol 150 ml de leche a temperatura ambiente y mezclar los ingredientes ligeramente para empezar a formar la masa.

4. Añadir a la masa 1 huevo a temperatura ambiente y amasar para que se integren todos los ingredientes.

5. Añadir poco a poco en tandas, 40 g de mantequilla a temperatura ambiente y amasar durante 10 minutos.

6. Colocar la masa en un bol untado con aceite, tapar y dejar reposar para una primera fermentación en un lugar cálido durante 2 horas aproximadamente o hasta que doble su volumen.

7. Mientras fermenta la masa preparar el relleno. Para ello, mezclar 60 g de mantequilla a temperatura ambiente con 50 g de azúcar moreno y 1 cucharada de canela en polvo. Una vez hecho, reservar en un lugar fresco, pero no en la nevera.

8. Preparar también el frosting de queso mezclando 150 g de queso crema con 30 g de azúcar glas tamizado y 1 cucharadita de vainilla en pasta. Reservar el frosting en la nevera.

9. Tras la fermentación, desgasificar la masa y estirar en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. A continuación, untar el relleno de mantequilla y canela sobre toda la superficie de la masa.

10. Enrollar la masa rellena y cortar en 12 porciones.

11. Llevar las porciones en una fuente redonda cubierta con papel de horno y colocar en ella las roles dejando algo de hueco entre ellos. Después, cubrir con un trapo y dejar reposar la masa de nuevo para que fermente por segunda vez durante 30 o 40 minutos.

12. Precalentar el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo, y hornear los roles de canela durante 30 minutos.

13. Esperar al menos 1 hora hasta que los roles estén fríos y poder cubrir con el frosting reserva en la nevera.

Freepik

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