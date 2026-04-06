Receta para elaborar en el airfryer: tarta de manzana y almendras para el desayuno o la merienda

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La tarta de manzana y almendras es una preparación fácil de hacer que se puede tener en casa para ofrecer a todos los que lleguen de visita. Este es un dulce al que pocos se pueden resistir, y lo mejor de todo es que se puede servir como desayuno o merienda, pues no lleva azúcares ni edulcorantes porque la fruta le aporta el dulzor necesario.

Otro beneficio de esta receta que te compartimos es que este clásico que nunca pasará de moda, se puede realizar en el airfryer, si es que no cuentas con un horno de cocina.

¿Qué necesitas para elaborar la tarta de manzana en el airfryer?

Ingredientes

- Harina de almendra (1 taza)

- Huevo (1)

- Aceite de coco (1 cucharada)

- Dátiles (3)

Para el relleno

- Manzanas láminas finas (2)

- Canela

- Vainilla (un toque)

- Limón (unas gotas)

Preparación

1. Mezclar la harina de almendra, huevo, aceite de coco y dátiles.

2.Verter la mezcla en un molde pequeño y pre-hornear entre 6 y 8 minutos a 170ºC.

3. Una vez que tienes la base, colocar todos los ingredientes del relleno.

4. Cocinar a 170°C entre 10 y 15 minutos hasta que esté tierna y ligeramente dorada.

5. Una vez lista, retirar del artefacto, esperar que se enfríe y servir acompañado de una bola de helado de vainilla, o simplemente con un poco de crema montada, por ejemplo.

Freepik

Tip

Si no se consume en su totalidad, debes guardar en la nevera para evitar que se dañe, por su contenido de frutas.

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