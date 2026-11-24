¿Buscas recetas para el menú de la semana? Prepara un pollo salteado con verduras estilo asiático. Este plato no solo es delicioso, también es catalogado como rendidor principalmente porque permite multiplicar el volumen de la comida combinando porciones moderadas de proteína con abundantes vegetales económicos y guarniciones, logrando platos saciantes a bajo costo, refiere la Inteligencia Artificial.

En otras palabras, esta preparación que consiste en cocinar trozos de pollo y verduras a fuego alto en una sartén o work con un poco de aceite y movimiento constante para mantener su jugosidad y textura crujiente, es esa alternativa gastronómica que no debería faltar en la mesa de ningún venezolano.

¿Por qué? Tal como señalamos es saciante y se puede aprovechar todos los vegetales que se tienen en la nevera para acompañar los trozos de pollo que incluso pudieron haber quedado de otras comidas. Si quieres probarlo, te compartimos la receta, puedes seguir al pie de la letra, e incluso incluirle algunos otros ingredientes que sean de tu preferencia como, pimentón, zanahoria, brócoli, etc.

¿Qué necesitas para hacer pollo salteado?

Ingredientes

- Pechuga de pollo (250 g)

- Salsa de soya, paprika, cúrcuma y jengibre rallado

- Berenjena pequeña (1)

- Cebolla blanca (1)

- Calabacín (1)

Preparación

1. Lavar y cortar las verduras en juliana.

2. Cortar el pollo en cubos.

3. Marinar el pollo con la salsa de soya, paprika, cúrcuma y jengibre.

4. Saltear el pollo y luego adicionar las verduras a la sartén o work.

5. Una vez listo, servir con arroz blanco o integral, para que absorba sus jugos.

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