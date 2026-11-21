Cuando se acercan fechas especiales o reuniones con familiares y amigos, la búsqueda de aperitivos originales y deliciosos se convierte en una prioridad para los anfitriones. El paté casero es una de las opciones más sofisticadas y versátiles para untar sobre galletas o pan tostado, logrando elevar cualquier mesa de canapés sin requerir técnicas complicadas de alta cocina.

A diferencia de las versiones comerciales, preparar esta crema en casa permite controlar la frescura de los ingredientes y añadir toques cítricos o aromáticos que sorprenden al paladar. Además, es una alternativa práctica, ya que puede elaborarse con anticipación e incluso congelarse en pequeñas porciones hasta por un mes, facilitando la organización previa a cualquier celebración o fiesta de fin de año.

Foto: Magnific

Paté de pollo

Para preparar cuatro porciones de este paté de pollo y naranja se necesitan 250 gramos de higaditos de pollo, 100 mililitros de leche, un tallo de cebollín, un diente de ajo, 100 gramos de mantequilla, un cuarto de ralladura de naranja, 15 mililitros de jugo de naranja, 15 gramos de mermelada de naranja, 15 mililitros de brandy, sal y pimienta negra recién molida.

El proceso comienza limpiando muy bien los higaditos para retirar las hebras blancas y dejándolos en remojo en la leche durante dos horas para que se ablanden. Pasado este tiempo, se escurren, se secan con papel de cocina y se sazonan con sal y pimienta.

En una sartén a fuego medio se derrite la mitad de la mantequilla para sofreír el cebollín picado durante seis minutos; luego se añade el ajo picado en cuartos, se cocina un minuto más y se retira todo de la sartén.

A continuación, se sube el fuego para freír los higaditos junto con la ralladura de naranja por unos minutos, cuidando que no se cocinen en exceso para que conserven sus jugos y queden ligeramente rosados por dentro. Se incorpora la mermelada, el jugo de naranja y el brandy, cocinando por medio minuto antes de retirar del fuego.

Se tritura toda la preparación en un procesador de alimentos, se deja templar y se vuelve a procesar agregando el resto de la mantequilla en trozos hasta formar una pasta suave, la cual debe refrigerarse en un molde por un mínimo de dos horas antes de desmoldar y servir.

¡Buen provecho!

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