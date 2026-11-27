Cocinar en casa permite recuperar sabores sencillos que siempre acompañan las reuniones familiares y las comidas diarias. Muchas recetas tradicionales parecen fáciles a simple vista, pero ganan carácter cuando se cuidan los detalles básicos sin complicar la tarea.

En la mesa cotidiana, las pastas suelen ser el plato elegido para resolver almuerzos o cenas rendidoras, y contar con una base sabrosa marca toda la diferencia. Preparar una salsa casera no exige técnicas difíciles ni productos costosos; basta con elegir buenos ingredientes y respetar los tiempos de cocción. Además, hacerla en el momento evita conservantes y permite ajustar el sabor según el gusto de cada hogar. Con pocos pasos claros, cualquier persona puede lograr un resultado rico, equilibrado y listo para compartir en la mesa sin pasar horas frente a la cocina.

Foto: diariouno.com.ar

Salsa fileto

Para preparar esta salsa clásica se necesitan tomates maduros o triturados de buena calidad, aceite de oliva, ajo picado, hojas de albahaca fresca, sal y pimienta negra. Si se eligen tomates frescos, conviene pelarlos rápido en agua caliente y fría para lograr una textura suave; si se usan en lata, basta con darles un toque rápido para emparejarlos.

Se calienta el aceite a fuego bajo o medio y se agrega el ajo apenas unos segundos para que suelte su aroma sin quemarse ni ponerse amargo. A continuación se suma el tomate junto con sal y pimienta, se mezcla bien y se baja el fuego al mínimo. La cocción dura entre veinticinco y treinta y cinco minutos, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue en el fondo mientras el color se vuelve más intenso y la salsa gana cuerpo. Al apagar el fuego, se incorpora la albahaca cortada con la mano para conservar su perfume y su color verde fresco.

Si se mezcla directo con la pasta en la sartén, un poco del agua donde hirvieron los fideos ayuda a que todo se una mejor. Así se obtiene una preparación liviana, aromática y casera que acompaña muy bien distintos tipos de pasta en el día a día.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube