¡Saludable y económica! Torta de durazno sin harina de trigo: aprende a prepararla en menos de 45 minutos

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La torta es uno de los más consumidos, gracias a la versatilidad de textura y sabor que aporta al paladar. Además, es muy fácil de preparar en casa con los más pequeños del hogar, quienes suelen participar durante el proceso creativo de cualquier tipo de postre.

En ese sentido, el durazno contribuye a optimizar el funcionamiento del sistema digestivo, al tiempo que también favorece a la pérdida de peso, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde.

Guía para preparar una torta de durazno

Ingredientes

6 huevos.

500 g de harina de avena.

4 cucharadas de miel.

250 g de mantequilla sin sal.

350 ml de leche de almendras.

300 g de melocotón.

Foto cortesía de: pixabay

Preparación

1-En un recipiente agrega la harina, miel y huevos. Bate durante cinco minutos.

2-Añade la leche, mantequilla y el polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

3-Vierte la mezcla en una tortera y déjala reposar durante 10 minutos.

4-Lleva la mezcla al horno durante 35 minutos.

5-Retira la mezcla del horno y deja reposar la torta.

6-Pica los duraznos en rebanadas.

7-Corta la torta a la mitad, es decir, por el medio para que quede en dos partes.

8-Rellénala con los duraznos.

9-Tápala de nuevo y decórala a tu gusto.

10-Enfríala durante 15 minutos y procede a degustar.

En conclusión, la torta fría de durazno es una excelente alternativa para una celebración familiar o de amigos, debido a que con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

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