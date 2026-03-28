Semana Santa con mucho sabor: aprende esta fácil receta de un dulce venezolano muy popular y a bajo costo

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Durante Semana Santa, el dulce forma parte de la mesa del venezolano. Generalmente estas preparaciones acompañan un pescado frito o al horno con ensalada, por ejemplo. Pero, también son el postre o la merienda de media tarde para compartir con familiares o amigos que llegan de visita.

Si estás pensando cuál de estos dulces típicos preparar, una opción popular y a bajo costo es el dulce de lechosa verde en almíbar. Esta es una receta tradicional venezolana muy popular que se puede elaborar en cualquier época del año, pero es más común en Navidad y Semana Santa.

¿Qué se necesita para elaborar este dulce venezolano?

Ingredientes para el dulce de lechosa

- Lechosa verde (1)

- Bicarbonato (1 cucharadita)

- Azúcar (500 g)

- Canela (1 ramita)

- Clavitos de olor (8)

- Pimientas guayabita (5)

Preparación

1. Lavar la lechosa, cortar a la mitad y luego en cuartos; sacar las semillas con una cuchara y quitar la piel con un cuchillo o pela papas. Luego cortar los cuartos en lascas delgadas.

2. Colocar la lechosa picada en un tazón con suficiente agua que las cubra, agregar una cucharadita de bicarbonato, revolver y dejar reposar por 2 horas aproximadamente.

3. Retirar el agua del remojo de bicarbonato, enjuagar y colocar la lechosa en una olla de fondo grueso preferiblemente, agregar el azúcar, canela y las otras especias. Es importante recordar que no se le agrega agua, no hará falta ya que la fruta y el azúcar aportarán el líquido necesario para la cocción.

4. Cocinar a fuego medio por alrededor de 1 hora y 10 minutos, tapado hasta que se haga un almíbar no muy espeso y la fruta esté brillante y algo traslúcida. Puede mover la mezcla un par de veces durante la cocción, sólo para asegurarse que no quede azúcar en la superficie.

5. Dejar enfriar en la misma olla a temperatura ambiente y luego transferir a un envase con tapa y luego guardar en la nevera.

Freepik

Tip

Lo ideal es encontrar una lechosa bien verde, o comenzando a madurar que se sienta muy firme al tacto, con algunos puntos amarillos, pero que no esté completamente madura.

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