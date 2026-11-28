El flan forma parte de los postres más populares y consumidos en todo el mundo, especialmente en Europa y América Latina, refiere la Inteligencia Artificial. Esta popularidad se debe a lo sencillo que resulta su preparación, pues, aunque existen muchas recetas, la base incluye huevo, leche y azúcar.

Este postre de origen francés que llegó a América junto con los colonizadores españoles deriva su nombre de la palabra alemana “flado”, que significa “torta u objeto plano”.

En la actualidad se pueden disfrutar de diferentes versiones como flan de leche condensada, de coco, de chocolate o café, y de frutas como naranja o cambur.

Pero no son las únicas alternativas, en estas líneas te compartimos la receta en la que puedes incluir a la preparación, las manzanas. ¿Quieres saber cómo es esto posible? Sigue al pie de la letra las siguientes indicaciones.

¿Qué necesitas para elaborar el flan de manzana?

Ingredientes

- Huevos (5)

- Leche entera (500 ml)

- Manzanas (2-3)

- Azúcar (120 g)

- Vainilla, opcional (1 cucharadita)

Para el caramelo

- Azúcar (1/2 taza)

Preparación

1. Se hace el caramelo en una ollita hasta que esté dorado.

2. Se vierte en el molde que va a usar. Se deja enfriar.

3. Mientras se enfría el caramelo, pelar y cortar las manzanas en pedazos.

4. Colocar las manzanas, la leche, los huevos, el azúcar y la vainilla en la licuadora. Licuar y verter la mezcla en el molde.

5. Tapar con papel de aluminio e introducir en un horno precalentado a 180º C sobre otro recipiente con agua caliente a baño María.

6. Hornear durante 45 o 50 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.

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Tips

1. Si lo deseas puedes cocinar antes las manzanas cortadas con un poco de agua y azúcar. De este modo cuando se licúen quedará más fina la mezcla.

2. El agua que se utilizará para el baño María debe estar caliente antes de poner el molde.

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