Sin exceso de aceite: prepara un rico y sano pescado frito en tan solo 10 minutos

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El pescado frito es un plato tradicional del litoral mediterráneo, principalmente en las regiones costeras de Italia, Grecia y en diversas zonas de España. En nuestro país, esta es una de las opciones preferidas para consumir esta proteína, la cual consiste en sazonar la pieza, enharinar, rebozar o empanar y cocinar en aceite caliente hasta dejarla crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Esta es sin duda una buena opción para preparar este alimento que por excelencia es el protagonista de la mesa en Semana Santa, días en los que por tradición muchos hogares católicos no comen carnes rojas.

Si estás pensando en preparar un pescado frito para estos días, apuesta por hacerlo en la freidora de aire y así puedas utilizar menos cantidad de aceite. Te compartimos la receta para que disfrutes de una buena preparación, ya que quedará tan rico como si lo estuvieras realizando de la manera tradicional en una sartén.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer pescado frito?

- Pescado de tu preferencia (2)

- Harina de garbanzos (35 g)

- Sal (al gusto)

- Aceite de oliva virgen extra (1 cucharada)

Preparación

1. Lavar y trocear el pescado de tu preferencia, en partes más o menos iguales.

2. Agregar sal al pescado seleccionado.

3. Colocar en un plato 35 gramos de harina de garbanzos y pasar cada trozo de pescado por la harina hasta cubrir completamente con una capa ligera de esta. Con esto se logra la capa crujiente característica.

4. Precalentar la freidora de aire a una temperatura de 200℃ durante 3 minutos.

5. Colocar los trozos de pescado en la cesta de la freidora, asegúrate que no queden amontonados para permitir una cocción uniforme.

6. Pincelar o rociar con una cucharada de aceite de oliva virgen extra.

7. Introducir la cesta con el pescado en la freidora de aire y programar de forma manual 10 minutos a 200℃. Si es un pescado fino, expertos señalan que no es necesario voltearlo para que se haga por el otro lado. Mientras que, si se trata de un pescado más grueso, pasados los primeros 10 minutos, se deben voltear las piezas y alargar la cocción 5 minutos más, y bajar la temperatura de cocción.

8. Una vez listo el pescado frito, se retira de la freidora de aire y se emplata inmediatamente para consumir recién hecho.

9. Puedes rociar un poco de limón justo para comer; y acompañar con yuca, arroz blanco o una ensalada fresca. ¡Buen provecho!

Freepik

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