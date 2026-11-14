Sin harina ni horno: Receta para elaborar una pizza saludable y económica

Como sabemos, la pizza en un plato típico de la gastronomía italiana elaborado con harina de trigo, levadura, agua y sal, y que tradicionalmente se cubre con salsa de tomate y mozzarella y se hornea a temperatura alta en un horno de leña.

Si amas esta preparación, pero te cohíbes de consumirla, porque has dejado de ingerir harina, no te preocupes, te compartimos una receta para que realices desde la comodidad de tu hogar una pizza que no necesita harina ni levadura, y además, la puedes hacer en solo minutos en una sartén.

¿Qué necesitas para elaborar una pizza?

Ingredientes

- Zanahoria mediana, pelada y rallada (1)

- Avena (1/2 taza)

- Agua, común y corriente fría (1/2 taza)

- Huevo completo a temperatura de ambiente (1)

- Tomate lavado, pelado y rallado (1)

- Jamón cocido o lo que tú quieras, opcional (40 g)

- Queso rallado, de preferencia mozzarella o el que tengas (70 g)

- Sal, pimienta y orégano seco (cantidad necesaria)

- Aceite (cantidad necesaria)

Preparación

1. Dejar la avena en hojuelas remojando por un tiempo de 8 horas para aprovechar todos sus nutrientes.

2. Preparar tu salsa de tomate o utilizar la que tengas en casa que hayas comprado.

3. En un bol, poner la avena y el agua, remover y reservar un momento.

4. Rallar la zanahoria y reservar un momento.

5. En una sartén de 24 centímetros, poner un tantito de aceite, distribuir por toda la superficie. Importante trabajar a fuego mínimo, bien bajito.

6. Poner la zanahoria rallada, añadir sal y pimienta, mover perfectamente para que se junten los ingredientes y tapar la sartén. Dejar cocinar por 5 minutos.

7. Transcurrido los 5 minutos, retirar la sartén y en un bol poner la avena que tienes reservada, agregar un huevo, mezclar perfectamente, agregar la zanahoria y un poquito de sal y pimienta, y remover hasta unir todos los ingredientes.

8. Volver a prender el fuego al mínimo y ponerla sartén con un poquito de aceite, esparcir bien y agregar la mezcla.

9. Acomodar muy bien la mezcla y tapar la sartén. Dejas cocinar por aproximadamente 10 minutos, a fuego bien bajito. En ese tiempo, revisa con una espátula, levanta y verás si está doradita y firme; luego con un plato, dar la vuelta.

10. Tendrá el aspecto de una tortilla, poner otro poquito de aceite en la sartén, esparcir bien y colocar la pizza para que se cocine por el otro lado. Además, justo en ese momento debes poner encima la salsa de tomate y los ingredientes que quieras, por ejemplo, maíz, pimentón, jamón, aceitunas, queso, etc. Finalmente, espolvorea sal, pimienta y orégano seco. Tapar la sartén y dejar cocinar hasta que el queso se derrita.

11. Servir la pizza caliente.

Freepik

Tip

Si lo deseas puedes hacerla en el horno a 180 ºC hasta que el queso se derrita.

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