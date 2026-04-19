Torta fría de chocolate: así puedes prepararla en casa fácilmente con pocos ingredientes

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La torta fría de chocolate a base de ponqué es una de las mejores opciones para quienes desean deleitarse con un sabor fresco, pero extremadamente dulce al mismo tiempo, gracias a la combinación de ingredientes que tiene el referido postre.

Cabe destacar, que el chocolate se deriva del cacao, un alimento que tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva. Además, combate la ansiedad, según la información reseñada en Tua Saúde.

Guía para preparar torta fría de chocolate

Ingredientes

5 huevos.

3 cucharadas de miel.

200 ml de leche de almendras.

500 g de harina de avena.

1 cucharadita de polvo para hornear.

250 de margarina.

100 ml de agua.

450 g de cacao en polvo.

1 taza de azúcar.

Preparación

1-En un recipiente mezcla los huevos, harina y margarina hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la miel y la leche a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

3-Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF.

5-Retira la torta del horno y déjala reposar 30 minutos.

6-En una olla mezcla cacao en polvo, azúcar y agua a fuego lento por 10 minutos.

7-Retira la mezcla del fuego y déjala enfriar mínimo 30 minutos.

8-Pica la torta a la mitad y rellánala con el chocolate.

9-Cubre la torta con el chocolate y llévala a la nevera por dos horas.

10-Retira la torta de la nevera.

En definitiva, la torta fría de chocolate es un excelente postre para compartir con familiares y amigos, puesto que con pocos ingredientes obtienes buenos resultados.

Foto cortesía de: Pixabay

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