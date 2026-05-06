Una revolución viral en los desayunos de hoy: expertos explican por qué los huevos superan a la tostada tradicional 

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En el complejo universo de la dietética contemporánea, la búsqueda del equilibrio nutricional al comenzar la jornada se ha convertido en una prioridad para quienes desean optimizar su bienestar integral. Lejos de las tendencias pasajeras, surge una perspectiva fundamentada en la respuesta biológica del organismo ante los macronutrientes esenciales.

Los paradigmas tradicionales sobre la alimentación matutina están siendo reevaluados bajo el prisma de la salud hormonal y la gestión de los niveles de glucosa, planteando interrogantes sobre la idoneidad de los productos que han ocupado nuestras mesas durante décadas.

Foto: Magnific

La proteína como eje del bienestar matinal

Sandra Moñino, reconocida especialista en nutrición integrativa y salud hormonal, ha puesto el foco en una de las costumbres más arraigadas: el consumo de pan. Según la experta, la elección de los alimentos al despertar determina gran parte de nuestra respuesta inflamatoria diaria.

Moñino sostiene una postura clara frente a la comodidad de la tostada clásica, afirmando que prefiere optar por una tortilla o huevos revueltos antes que cualquier tipo de pan convencional.

Esta preferencia no es arbitraria; se basa en la capacidad saciante y el bajo índice glucémico de las proteínas de alta calidad. La nutricionista advierte que incluso el pan sin gluten, a menudo percibido como una opción más saludable, puede resultar perjudicial al ser altamente procesado y carecer de nutrientes esenciales.

En el caso de consumir pan, Moñino recomienda exclusivamente aquel elaborado con trigo sarraceno, germinado y masa madre, debido a su aporte de carbohidratos complejos y fibra.

No obstante, cuando se trata de la "opción perfecta", el huevo se posiciona como el protagonista indiscutible. Ya sea en formato de tortilla francesa o huevos a la plancha, esta alternativa evita los picos de insulina que suelen provocar los cereales refinados.

Respecto a la popular tortilla de patatas, la experta matiza que, aunque aporta almidón resistente beneficioso, suele cocinarse con aceites vegetales de baja calidad en establecimientos públicos, por lo que la versión francesa o revuelta sigue siendo la recomendación de oro para una rutina diaria libre de inflamación.

Con estas directrices, la nutrición moderna invita a los consumidores a redescubrir ingredientes básicos, priorizando la densidad nutricional sobre la rapidez del procesado industrial para alcanzar una salud óptima desde las primeras horas del día.

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