Logran que el organismo produzca anticuerpos contra el VIH: sistema inmune como fábrica de medicamentos

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La medicina moderna ha dado un paso que parece extraído de una novela de ciencia ficción, pero que hoy es una realidad en los laboratorios. Un equipo de investigadores ha logrado un hito histórico al modificar genéticamente el sistema de defensa del cuerpo humano para que este sea capaz de producir, de forma autónoma, sus propios fármacos.

Este avance no solo representa una nueva esperanza para quienes padecen enfermedades crónicas, sino que propone un cambio radical en la forma en que entendemos los tratamientos médicos actuales, sustituyendo las tomas diarias de medicamentos por una intervención única y definitiva.

Tradicionalmente, el tratamiento de enfermedades complejas como el VIH o diversos tipos de cáncer requiere una administración constante de fármacos externos, lo que a menudo conlleva efectos secundarios y una dependencia de por vida.

Sin embargo, esta nueva técnica permite que el propio organismo tome el control de la curación, utilizando su maquinaria natural para combatir amenazas que antes eran consideradas imbatibles por las vacunas convencionales.

Foto: Freepik

Una inyección para programar defensas eternas

El núcleo de este descubrimiento, liderado por la Universidad Rockefeller, reside en el uso de la edición genética mediante la herramienta CRISPR. A diferencia de otros intentos previos que modificaban células ya maduras y cuya efectividad se perdía con el tiempo, los científicos decidieron actuar en la "raíz": las células madre de la sangre.

Al reprogramar estas células, todas las defensas que el cuerpo produzca a partir de ese momento llevarán grabadas las instrucciones para fabricar anticuerpos potentes y específicos.

Esta estrategia convierte al sistema inmunitario en una "fábrica" biológica. En las pruebas realizadas con ratones, se demostró que una sola intervención fue suficiente para proteger a los animales contra virus mortales como la gripe, generando anticuerpos que persisten a largo plazo y que pueden activarse o reforzarse con una simple vacuna común.

Lo más prometedor de esta plataforma es su versatilidad. Los investigadores subrayan que el sistema no se limita a producir anticuerpos; también puede programarse para generar proteínas esenciales que faltan en personas con enfermedades genéticas o trastornos metabólicos.

Aunque los ensayos iniciales han sido exitosos en modelos animales y células humanas en laboratorio, el siguiente paso será probar su eficacia en primates, acercándonos cada vez más a una era donde una sola inyección pueda ser la cura definitiva para las patologías más desafiantes de nuestra era.

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