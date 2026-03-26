La inflamación como mecanismo de defensa y curación del cuerpo: un Nobel de Medicina revela secreto sorprendente

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En el vasto campo de la ciencia médica, pocos nombres resuenan con tanta fuerza en la actualidad como el de Ilya Mechnikov. Este investigador, galardonado con el Nobel en 1908, dedicó gran parte de su trayectoria a desentrañar los misterios del sistema inmunitario y los procesos de envejecimiento.

Sus hallazgos no solo permitieron comprender cómo nos defendemos de los agentes externos, sino que también introdujeron conceptos que hoy son fundamentales en la nutrición y el bienestar digestivo, como el uso de microorganismos beneficiosos para prolongar la vida.

La visión de Mechnikov sobre la biología humana era profundamente optimista. Consideraba que el cuerpo posee una inteligencia intrínseca capaz de repararse a sí mismo, siempre y cuando se mantengan las condiciones adecuadas en el entorno interno.

Sus estudios sobre la longevidad, inspirados en la dieta de comunidades rurales, marcaron el inicio de una era donde la prevención y el cuidado de la microbiota intestinal se convirtieron en estrategias clave para alcanzar una vejez saludable.

Foto: lanacion.com.ar

El papel de los fagocitos en la recuperación

Según las investigaciones del científico de origen ucraniano, la inflamación no debe entenderse como un problema en sí mismo, sino como una respuesta vital de sanación. Este proceso es el encargado de movilizar a los "fagocitos", unas células especializadas que actúan como soldados protectores, hacia el lugar donde se ha producido una infección.

Sin esta reacción inflamatoria, los microbios dañinos podrían avanzar sin control por todo el sistema, poniendo en riesgo la supervivencia del individuo.

Sin embargo, la ciencia moderna ha matizado estas teorías originales. Aunque la inflamación es necesaria para combatir amenazas puntuales, el peligro surge cuando esta se vuelve crónica.

Factores como el estrés constante, el consumo excesivo de alcohol y la ingesta de alimentos ultraprocesados pueden hacer que esta barrera protectora se debilite o se mantenga encendida de forma permanente, dañando los tejidos sanos en lugar de ayudarlos.

Mechnikov también fue pionero al proponer que la salud del colon era determinante para evitar una muerte "prematura". Defendía que el consumo de alimentos fermentados, como el yogur, ayudaba a combatir las bacterias que causan la putrefacción intestinal.

Este trabajo temprano sobre los probióticos sigue siendo la base de muchas recomendaciones médicas actuales, demostrando que entender la inflamación y la salud digestiva es esencial para una vida larga y plena.

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