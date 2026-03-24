El peligro de "recuperar" sueño: ¿por qué cambiar tu horario el fin de semana afecta a tu salud?

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El descanso nocturno no es solo una pausa en la actividad diaria, sino un proceso biológico vital para el organismo. Durante las horas de sueño, el cuerpo realiza funciones críticas como la reparación de tejidos musculares, la eliminación de toxinas y la consolidación de la memoria.

Sin embargo, la calidad de este descanso no depende únicamente de las horas totales que se pasan en la cama, sino de la regularidad y de los hábitos que mantenemos antes de cerrar los ojos.

Recientemente, la especialista en microbiota Sara Marín compartió claves fundamentales para optimizar el descanso. Durante su intervención, la experta subrayó que muchos de los hábitos comunes de la vida moderna están alterando de forma severa nuestro ritmo circadiano, el "reloj interno" que le dice al cuerpo cuándo debe estar alerta y cuándo debe descansar.

Foto: Freepik

El mito del descanso de fin de semana

Uno de los puntos más destacados por Marín es la falsa creencia de que se puede recuperar el sueño perdido durante la semana durmiendo hasta tarde el sábado o el domingo. Según la experta, si una persona acostumbra a levantarse a las ocho de la mañana de lunes a viernes, pero decide despertar al mediodía el fin de semana, provoca un choque en su sistema biológico.

"Tu cuerpo tarda tres días en recuperar el ritmo circadiano que has alterado", explicó Marín. Esto significa que, al intentar compensar el cansancio, en realidad se está generando un desajuste que el organismo arrastrará hasta bien entrada la semana siguiente. El sueño, insiste la profesional, no es acumulativo ni se puede "devolver" de forma retroactiva.

Además de la regularidad horaria, la experta señaló la importancia de la alimentación en el descanso. Marín advirtió que la insulina y la melatonina son "enemigas" naturales. Si el cuerpo está procesando una cena tardía, la melatonina no puede actuar correctamente.

Por ello, la recomendación es clara: cenar como máximo a las ocho o nueve de la noche para permitir que el cuerpo esté listo para dormir de forma óptima y sin interferencias digestivas.

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