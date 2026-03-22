Corazón y movimiento: el binomio indispensable para una vida prolongada

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En la actualidad, el ritmo de vida sedentario y el acceso facilitado a alimentos procesados han incrementado los riesgos de padecer trastornos crónicos. Sin embargo, la medicina preventiva coincide en que el control de nuestra salud está, en gran medida, en nuestras manos.

Mantener el organismo en óptimas condiciones no requiere de medidas extremas, sino de la adopción de hábitos conscientes que protejan nuestro sistema circulatorio y potencien nuestra capacidad física y mental.

Foto: Freepik

Claves para un cuerpo sano

El cuidado de las arterias es el primer paso para evitar complicaciones graves como los infartos o la isquemia. Las arterias son las vías por donde viaja la sangre oxigenada; cuando estas se obstruyen debido al exceso de grasas saturadas y colesterol, el flujo se detiene.

Para evitar la formación de placas, es vital priorizar el consumo de "grasas buenas" presentes en el aguacate, los frutos secos y el pescado, reduciendo al máximo las grasas trans de la bollería y los fritos. Además, el consumo de fibra a través de frutas y verduras actúa como un aliado natural para mantener estos conductos limpios.

Complementando la alimentación, el ejercicio se erige como el motor que mantiene vivo el sistema. No se trata solo de estética; la actividad física regular regula la presión arterial y mejora la resistencia a la insulina. Biológicamente, el movimiento fortalece los huesos y músculos, mientras que, en el plano psicológico, funciona como un potente antidepresivo natural que reduce el estrés y aumenta la autoestima.

Para quienes encuentran difícil empezar, la clave está en la progresión. Pequeños cambios, como preferir las escaleras sobre el ascensor o usar la bicicleta para compras cercanas, marcan la diferencia.

Asimismo, realizar actividades en compañía o utilizar herramientas tecnológicas para monitorear el progreso puede transformar el ejercicio en una rutina placentera y motivadora.

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