La alimentación como escudo para tus arterias: una forma sencilla de cuidarse

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El cuidado del sistema circulatorio es uno de los pilares fundamentales para garantizar una vida longeva y saludable. Las arterias, encargadas de transportar la sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo, desempeñan un papel crítico en el funcionamiento de nuestros órganos.

Sin embargo, factores como el sedentarismo y, especialmente, los malos hábitos alimenticios pueden comprometer su integridad, dando lugar a enfermedades graves que afectan la calidad de vida de las personas a nivel global.

Foto: Freepik

Alimentación inteligente para venas y arterias sanas

Cuando la dieta es rica en grasas saturadas, estas tienden a acumularse en las paredes internas de los vasos sanguíneos, formando placas. Este proceso, conocido como aterosclerosis, reduce el flujo de sangre y puede provocar isquemia, impidiendo que el oxígeno llegue adecuadamente a las células.

Para evitar estos riesgos, no se trata de eliminar las grasas por completo, sino de aprender a distinguir entre aquellas que benefician al organismo y las que lo perjudican. Las denominadas "grasas buenas" o no saturadas son aliadas indispensables. Alimentos como las aceitunas, las nueces, el aguacate y diversos tipos de pescado ayudan a mantener las arterias flexibles y limpias.

Por el contrario, se recomienda reducir al máximo el consumo de grasas saturadas presentes en carnes rojas y lácteos enteros. Si se opta por consumir carne, la mejor alternativa es elegir cortes magros y acompañarlos siempre con una porción generosa de vegetales. Un peligro latente se encuentra en las grasas artificiales o trans, presentes en productos ultraprocesados como la margarina, galletas, pasteles y alimentos fritos.

Estas sustancias alteran la composición química de la sangre y aceleran la obstrucción arterial. En contraste, la fibra es un componente vegetal esencial que actúa como un "limpiador" natural. Se puede encontrar fácilmente en frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales y legumbres.

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