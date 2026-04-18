El secreto de la mirada equilibrada: experta en vello revela la clave para lograr una ceja armónica

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En el complejo mundo de la estética facial, las tendencias suelen oscilar entre lo natural y lo definido. Sin embargo, más allá de las modas pasajeras, existen reglas de oro que buscan potenciar la belleza real de cada persona mediante el equilibrio de sus facciones.

El diseño de cejas ha dejado de ser un simple trámite de depilación para convertirse en una herramienta fundamental de rejuvenecimiento y expresión, donde el visagismo profesional juega un papel determinante para armonizar el rostro de forma personalizada.

Foto: Freepik

La regla de la línea recta para un diseño perfecto

De acuerdo con la experta en belleza Ana María Ochea, el éxito de unas cejas que favorezcan verdaderamente al rostro no reside únicamente en su grosor o en la intensidad del pigmento, sino en su estructura geométrica básica.

La especialista sostiene que lo ideal es que el inicio y el final de la ceja estén en línea recta, una técnica que garantiza una proporción equilibrada y evita efectos indeseados como una mirada caída o una expresión de tristeza constante.

Esta técnica de alineación horizontal permite que el arco de la ceja cumpla su función de "levantar" el ojo de manera natural. Ochea enfatiza que, si bien cada diseño debe ser estrictamente personalizado para adaptarse a la estructura ósea de cada individuo, este principio de la línea recta sirve como una guía universal para alcanzar la armonía visual. Al conectar el punto donde nace la ceja con el extremo exterior de la misma, se crea un marco que respeta las proporciones del tercio superior del rostro.

Además de la forma, la experta resalta la importancia de la naturalidad. En un contexto donde el maquillaje busca cada vez más la frescura, el uso de herramientas de precisión como lápices de punta fina o técnicas de microblading debe estar siempre al servicio de esta estructura equilibrada.

De este modo, se logra un efecto antiedad inmediato, proporcionando una mirada mucho más abierta, despierta y, sobre todo, estéticamente coherente con las facciones naturales de cada mujer.

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