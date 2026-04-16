Avances en oncología y calidad de vida: el desafío emocional del cáncer de mama precoz

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El ámbito de la medicina oncológica atraviesa un periodo de transformación profunda gracias a los constantes hallazgos científicos. La investigación actual no solo se centra en la erradicación de las células tumorales, sino que ha comenzado a priorizar la experiencia integral de quienes enfrentan la enfermedad.

Los especialistas destacan que el éxito clínico debe ir de la mano con un soporte emocional sólido, transformando la manera en que la sociedad y el sistema sanitario perciben y tratan el cáncer en sus etapas iniciales.

Foto: affidea.es

El miedo a la recaída y la necesidad de una atención completa

La doctora Sonia Pernas, jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Institut Català d’Oncología (ICO), señala que, a pesar de los grandes avances en los tratamientos, las pacientes que han sido diagnosticadas con un cáncer de mama precoz conviven con una constante incertidumbre.

Según la experta, muchas de estas mujeres sienten lo que ella describe como una "espada de Damocles", un temor persistente a que la enfermedad pueda regresar en cualquier momento, lo que afecta significativamente su bienestar mental y cotidiano.

Pernas, quien también es miembro de la junta directiva del grupo de investigación SOLTI, insiste en que el cáncer de mama no es una enfermedad única, sino una patología extremadamente diversa. Por ello, defiende que el tratamiento no puede limitarse únicamente a la cirugía o la quimioterapia.

La oncóloga hace un llamamiento a implementar una atención multidisciplinar que incluya apoyo psicosocial, asegurando que cada paciente reciba lo que necesita según su situación particular y su biología tumoral.

La especialista recalca que, aunque la supervivencia ha aumentado gracias a que hoy se conoce mucho mejor la biología de los tumores, todavía existen necesidades no cubiertas. El reto del futuro cercano reside en humanizar la asistencia y garantizar que, además de vivir más años, las pacientes lo hagan con la mayor calidad de vida posible, libres de la carga emocional que supone el miedo a la recaída.

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