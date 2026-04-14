Uso de cúrcuma y jengibre para fortalecer implantes óseos: descubre el impactante estudio de la Universidad de Washington

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El avance de la tecnología médica ha permitido que millones de personas recuperen su movilidad gracias a las prótesis de cadera, rodilla o columna. Sin embargo, uno de los mayores desafíos actuales sigue siendo la correcta integración del metal con el tejido vivo y la prevención de infecciones postoperatorias que obligan a realizar nuevas cirugías.

En este contexto, la ciencia ha vuelto la mirada hacia elementos tradicionales para encontrar soluciones innovadoras. Un reciente estudio ha revelado que la combinación de ingeniería avanzada con extractos naturales podría ser la clave para que los implantes sean más seguros y duraderos.

Foto: infobae.com

Raíces que ayudan a sanar el cuerpo

Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Washington, en Estados Unidos, ha descubierto que los extractos de cúrcuma y jengibre poseen propiedades sorprendentes para mejorar la salud de los pacientes con implantes.

Según los resultados publicados en la revista de la Sociedad Americana de Cerámica, estas sustancias no solo ayudan a que el hueso se pegue mejor al metal, sino que también actúan como un escudo protector contra agentes dañinos.

En pruebas de laboratorio, los investigadores recubrieron implantes de titanio con estos extractos naturales. Los resultados mostraron que, en apenas seis semanas, la fuerza de unión entre el hueso y el implante se duplicó. Esto es fundamental para evitar que las prótesis se aflojen con el tiempo, un problema común que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Además de fortalecer la unión, la mezcla de estas raíces demostró una eficacia impresionante en la lucha contra las complicaciones médicas. El estudio señala que el extracto fue capaz de eliminar el 92% de las bacterias que suelen causar infecciones graves tras una operación.

Asimismo, se observó una reducción de once veces en la cantidad de células de cáncer de hueso alrededor del implante, lo que abre una esperanza para pacientes jóvenes que luchan contra esta enfermedad.

La profesora Susmita Bose, líder del proyecto, explicó que este enfoque permite abordar tres problemas críticos al mismo tiempo: la falta de integración ósea, las infecciones y la reaparición de células malignas.

Al liberar estos compuestos de forma gradual, el cuerpo recibe una protección constante y natural. Aunque todavía faltan pruebas en seres humanos, este hallazgo marca un camino prometedor donde la medicina moderna y la sabiduría de la naturaleza se unen para mejorar la calidad de vida de las personas.

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